وقفة احتجاجية لمهاجرين أفارقة في صفاقس.. و”هيومان رايتس ووتش” تطالب تونس بوقف طردهم إلى الصحراء

تجمع عدد كبير من المهاجرين الأفارقة، صباح اليوم الجمعة، وسط مدينة صفاقس في تونس، مطالبين بتوفير الأمان لهم وعدم طردهم من البلاد.

وأعرب عدد من المحتجين في تصريحات لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، عن استيائهم من الوضع الذي يعيشونه، وقال أحدهم “نحن أفارقة وتونس تعد بلدًا إفريقيًا، لذلك نعتبر أنه يحق لنا العيش بسلام وحرية وأمن على أرض تونس بلدنا الثاني”، ورفع بعضهم لافتة كتب عليها “حياة السود مهمة”.

وتعقيبًا على هذا الموضوع، قال أحمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية “نحن نوقف البشر فقط من أجل لون بشرتهم، هذا عار، سيبقى هذا في تاريخنا كصفحة سوداء”.

وانتشر خطاب الكراهية تجاه المهاجرين بطريقة غير نظامية بشكل متزايد منذ دان الرئيس التونسي قيس سعيّد الهجرة غير النظامية في فبراير/شباط الماضي وعدّها تهديدًا ديموغرافيًا لبلاده.

في سياق متصل، طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات التونسية، اليوم الجمعة، بإنهاء عمليات “الطرد الجماعي” للمهاجرين الأفارقة، ونقلهم إلى منطقة صحراوية نائية بالقرب من الحدود الليبية.

وقالت المنظمة في بيان “قامت قوات الأمن التونسية بطرد جماعي لعدة مئات من المهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة السود، بمن فيهم الأطفال والنساء الحوامل، منذ 2 يوليو/تموز إلى منطقة معزولة نائية وعسكرية عند الحدود التونسية الليبية”.

Between July 2 and 6, Tunisian security forces expelled hundreds of Black African migrants and asylum seekers to the Tunisia-Libya border.

Videos, photos and testimonies show they suffered abuse by Tunisian security forces ⤵️ pic.twitter.com/px13oN6Mke

— Human Rights Watch (@hrw) July 6, 2023