برصاصة في الصدر.. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شمال رام الله (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، استشهاد مواطن برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي إثر مواجهات اندلعت بعد صلاة الجمعة في قرية أم صفا غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان: “استشهد مواطن برصاص الاحتلال الحي في (إصابة) مباشرة بالصدر في قرية أم صفا”.

وفي وقت سابق، تحدثت الوزارة عن وصول أحد المصابين بإصابة حرجة جدًا برصاص الاحتلال في الصدر إلى مستشفى الاستشاري (في رام الله) من قرية أم صفا، وأن الطواقم تعمل على إنعاش قلبه.

وأفادت صحف ومواقع فلسطينية أن الشهيد يدعى عبد الجواد صالح من قرية عارورة.

تغطية صحفية: "هتافات الشبان بعد الإعلان عن ارتقاء الشاب عبد الجواد صالح برصاص الاحتلال في أم صفا". pic.twitter.com/8h0oTvUsnB — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 7, 2023

وكانت مواجهات قد اندلعت بين عشرات الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في القرية، خلال تفريق مسيرة منددة بالاستيطان.

وكان المجلس المحلي في القرية وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية) والقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات المحلية قد دعت إلى المشاركة بصلاة الجمعة، وسط القرية رفضًا لقيام المستوطنين بمحاولة الاستيلاء على أراضي القرية ومنع أهالي القرية من الذهاب الى أراضيهم.

وتشهد مناطق عدة في الضفة، فعاليات ومسيرات أسبوعية رافضة للاستيطان، غالبًا ما تنتهي بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي، الذي يستخدم الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية والصوتية لتفريقهم.

وفي وقت سابق اليوم، شيّع آلاف الفلسطينيين في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، جثماني شابين قتلهما جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الجمعة.