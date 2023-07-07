الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ: تركيا لا تزال لديها مخاوف بشأن عضوية السويد بالحلف

الأمين العام للناتو: قمة الحلف ستعيد التأكيد على أن أوكرانيا ستصبح عضوا فيه

الأمين العام للناتو: من حق الدول الأعضاء بالحلف إمداد أوكرانيا بالذخائر المتطورة

الأمين العام للناتو: نعمل من أجل تقريب أوكرانيا من استكمال متطلبات عضوية الحلف

الأمين العام للناتو: الاجتماع بين ممثلي السويد وفنلندا وتركيا كان بناء وهناك تقارب من أجل تجاوز الخلافات