الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ: تركيا لا تزال لديها مخاوف بشأن عضوية السويد بالحلف
7/7/2023-|آخر تحديث: 7/7/202302:22 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ: تركيا لا تزال لديها مخاوف بشأن عضوية السويد بالحلف
الأمين العام للناتو: قمة الحلف ستعيد التأكيد على أن أوكرانيا ستصبح عضوا فيه
الأمين العام للناتو: من حق الدول الأعضاء بالحلف إمداد أوكرانيا بالذخائر المتطورة
الأمين العام للناتو: نعمل من أجل تقريب أوكرانيا من استكمال متطلبات عضوية الحلف
الأمين العام للناتو: الاجتماع بين ممثلي السويد وفنلندا وتركيا كان بناء وهناك تقارب من أجل تجاوز الخلافات
المصدر : الجزيرة مباشر