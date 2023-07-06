مواطن من جنين يصف للجزيرة مباشر كيف بدأ اجتياح الاحتلال للمخيّم وأثره في الأطفال (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر، صباح اليوم الخميس، مشاهد من إزالة آثار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين، الذي أوقع 12 شهيدًا وأكثر من 140 مصابًا.

وقال المواطن الفلسطيني محمد السعد من مخيم جنين، إن أشغال الإصلاح بدأت بفضل المتطوعين والبلديات وأنحاء محافظة جنين، الذين شرعوا في إزالة ركام ما دمرته جرافات الاحتلال.

وعاد كثير من الأهالي إلى شوارع المخيم التي تبدو عليها آثار عدوان الاحتلال الذي استمر 48 ساعة، وسط مخاوف من تكرار الاقتحام بعد تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن العملية العسكرية “بداية لتوغلات” أخرى.

وقال السعد إن الصحف الإسرائيلية كشفت عن نية جيش الاحتلال اجتياح مخيم جنين قبل العملية بأيام ضمن حملة واسعة عليه، إلا أن سكانه لم يتوقعوا أن يكون الاجتياح بهذا الحجم، وأضاف “لم ننتظر أن يكون تدميرًا للبنية التحتية وتجريف لقنوات المياه وأسلاك الكهرباء”.

وأفاد المتحدث بأن العملية بدأت بقصف بالصواريخ لأماكن تجمّع فيها المواطنون، مما أحدث حالة إرباك كبرى لأولئك الذين كانوا في الشوارع ولمن كانوا آمنين في بيوتهم أيضًا.

أزقة #مخيم_جنين بعد العدوان الإسرائيلي شاهد آثار الدمار الذي خلفه جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على مخيم جنين. 📸خالد الريماوي pic.twitter.com/x9hwe9RQuH — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 5, 2023

محاصرة البيوت

وقال المواطن لكاميرا الجزيرة مباشر، إن اجتياح جنود الاحتلال للمخيم أعقبه اقتحام لمنازل المواطنين ثم محاصرتها.

وتحدث محمد السعد عن معاناة المواطنين المحاصرين داخل منازلهم في مخيم جنين خلال اجتياح الجيش الإسرائيلي، إذ لم يجدوا مياهًا يشربونها كما عرف المخيم انقطاع الكهرباء بسبب تدمير البنى التحتية.

وقال المواطن إنه حوصر مع عائلته التي تتكون من 13 فردًا بينهم أطفال داخل المنزل، مبينًا أن الوضع كان مأساويًّا، ومضى إلى أن نفسية الأطفال تأثرت كثيرًا بالواقعة، وأن الطفل الفلسطيني بشكل عام لا يعيش حياة طبيعية، إذ لا يرى منذ ولادته إلا القتل والتهجير.

وتساءل المتحدث عما إذا كان العالم مُصّرًا على أن يعيش أطفال فلسطين وكبارها في مأساة دائمة، مستنكرًا غياب المنظمات الدولية الإنسانية والحقوقية والحكومات.

وقال محمد السعد إن الجانب الاقتصادي في مخيم جنين شهد تدميرًا كاملًا لا جزئيًّا، إذ خربت جرافات جنود الاحتلال المحال التجارية والشوارع الرئيسية.

وأضاف أن المواطنين في الأحياء والمناطق المجاورة لمخيم جنين أصبحوا يخافون القدوم إليه، وهو ما أضر بالحركة الاقتصادية فيه.

ووجّه المواطن الفلسطيني رسالة إلى العالم عبر الجزيرة مباشر، قال فيها إن الشعب الفلسطيني محبّ للسلام والحياة، ولكن ذلك لا يمكن أن يتحقق ما دام هناك احتلال.

وناشد الدول التي تدّعي أنها تدافع عن حقوق الإنسان والديمقراطية، أن تسعى لمنح الشعب الفلسطيني الحقوق نفسها التي تتمتع بها شعوبها، وأوّلها السلام وأن يدافعوا عن حق الأطفال في أن يحظوا بحياة طبيعية.

أين هو الإرهاب الذي تحاربونه؟

وتساءل محمد السعد متوجّها إلى العالم “لماذا الكيل بمكيالين؟ أين هو الإرهاب الذي تحاربونه، أبِحرق الشوارع وتدمير البنى التحتية وقطع الماء والكهرباء عن المواطنين تكون محاربة الإرهاب؟”.

وقال كمال أبو الرُّب نائب محافظ مدينة جنين إن قوات الاحتلال الإسرائيلي “دمرت 80% من البنية التحية لمخيم جنين، لكنها فشلت في تدمير سلاح أو مواقع المقاومة”.

وأضاف أبو الرب في مقابلة مع الجزيرة مباشر، الأربعاء، أن البنية التحتية في المخيم تضررت بصورة بالغة إثر العدوان الإسرائيلي، حيث تم “تدمير خدمات الماء والكهرباء والصرف الصحي إلى جانب تدمير الكثير من البيوت”.

وأوضح أن سلطات مدينة جنين بتنسيق وتعاون مع المدن القريبة والسلطة الفلسطينية قامت بتأمين “حاجيات السكان والأسر التي تم إخراجهم من بيوتهم”، مشددًا على أنه في أقل من ساعتين تمت الاستجابة الفورية لإيواء أكثر من 3000 فلسطيني فروا من بيوتهم جراء الاستهداف الإسرائيلي.

وأظهرت جولة لقناة الجزيرة مباشر داخل مخيم جنين وشوارعه، آثار الدمار الكبير الذي خلّفه العدوان.