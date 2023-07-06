قطع المساعدات ومنع دخول المنتزهات.. رئيس حزب تركي يتوعد اللاجئين حال فوزه بانتخابات البلدية

توعد رئيس حزب الظفر التركي “أوميت أوزداغ”، المعروف بمواقفه العنصرية تجاه اللاجئين، بسن قوانين صارمة تجاه طالبي اللجوء في البلديات التي سيفوز بها حزبه في انتخابات البلدية التي ستجري في البلاد بعد أشهر عدة.

وقال أوزداغ خلال لقاء تلفزيوني له على قناة “هالك تي في”، الاثنين، إنه سيقطع المساعدات الاجتماعية التي تقدمها البلديات لطالبي اللجوء، وكذلك لن يسمح بإصدار تراخيص العمل لهم.

Halk TV'de Barış Terkoğlu ve Buket Güler'in sunduğu Gündem Özel programında gündemi değerlendiriyorum. https://t.co/Zp9OhOYYYo — Ümit Özdağ (@umitozdag) July 3, 2023

وأضاف رئيس حزب الظفر أنه سيمنع بقاء أعداد كبيرة من اللاجئين (10-15) في منزل واحد، ولن يسمح لهم بدخول المرافق العامة كالمتنزهات والشواطئ، مؤكدًا أنه سيفرض قيمة إضافية على الخدمات المأجورة التي تقدمها البلدية للاجئين، كصالات الأعراس.

وخاطب أوزداغ المواطنين الأتراك قائلًا “سنتخذ كل الاحتياطات اللازمة لمنع تعرض زوجتك أو ابنتك للمضايقة في الشارع”.

وتُقبل تركيا على إجراء انتخابات رئاسة البلديات في 31 مارس/آذار عام 2024 المقبل.