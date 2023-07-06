وكالة الأنباء اللبنانية: سقوط أكثر من 15 قذيفة مدفعية إسرائيلية على محيط بلدة كفرشوبا ومزرعة حلتا
6/7/2023-|آخر تحديث: 6/7/202301:21 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
قوات الاحتلال الإسرائيلية تطلق أكثر من 15 قذيفة مدفعية على محيط بلدة كفر شوبا ومزرعة حلتا ردا على سقوط صواريخ من جنوب لبنان.
الجيش الإسرائيلي:
- إطلاق صاروخ من الأراضي اللبنانية انفجر قرب الحدود في الأراضي الإسرائيلية.
- نقوم الآن بمهاجمة المنطقة التي تم إطلاق الصاروخ منها في الأراضي اللبنانية.
هيئة البث الإسرائيلي: إطلاق قذيفة صاروخية ثانية قبل قليل من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
وسائل إعلام إسرائيلية: لم يتم تفعيل القبة الحديدية عند حدود لبنان لأن الهجوم تم بقذائف هاون لا تستطيع المنظومة اعتراضها.
وكالة الأنباء اللبنانية: سقوط أكثر من 15 قذيفة مدفعية إسرائيلية على محيط بلدة كفرشوبا ومزرعة حلتا.
حزب الله اللبناني:
- قوات الاحتلال أقدمت في الآونة الأخيرة على اتخاذ اجراءات خطيرة في القسم الشمالي من بلدة الغجر الحدودية.
- ندعو الدولة اللبنانية بكافة مؤسساتها إلى التحرك لمنع تثبيت احتلال إسرائيل للقسم الشمالي من بلدة الغجر الحدودية.
المصدر : الجزيرة مباشر