سياسة

وكالة الأنباء اللبنانية: سقوط أكثر من 15 قذيفة مدفعية إسرائيلية على محيط بلدة كفرشوبا ومزرعة حلتا

6/7/2023-|آخر تحديث: 6/7/202301:21 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قوات الاحتلال الإسرائيلية تطلق أكثر من 15 قذيفة مدفعية على محيط بلدة كفر شوبا ومزرعة حلتا ردا على سقوط صواريخ من جنوب لبنان.

الجيش الإسرائيلي:

  • إطلاق صاروخ من الأراضي اللبنانية انفجر قرب الحدود في الأراضي الإسرائيلية.
  • نقوم الآن بمهاجمة المنطقة التي تم إطلاق الصاروخ منها في الأراضي اللبنانية.

هيئة البث الإسرائيلي: إطلاق قذيفة صاروخية ثانية قبل قليل من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وسائل إعلام إسرائيلية: لم يتم تفعيل القبة الحديدية عند حدود لبنان لأن الهجوم تم بقذائف هاون لا تستطيع المنظومة اعتراضها.

وكالة الأنباء اللبنانية: سقوط أكثر من 15 قذيفة مدفعية إسرائيلية على محيط بلدة كفرشوبا ومزرعة حلتا.

حزب الله اللبناني:

  • قوات الاحتلال أقدمت في الآونة الأخيرة على اتخاذ اجراءات خطيرة في القسم الشمالي من بلدة الغجر الحدودية.
  • ندعو الدولة اللبنانية بكافة مؤسساتها إلى التحرك لمنع تثبيت احتلال إسرائيل للقسم الشمالي من بلدة الغجر الحدودية.
المصدر : الجزيرة مباشر