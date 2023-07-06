قوات الاحتلال الإسرائيلية تطلق أكثر من 15 قذيفة مدفعية على محيط بلدة كفر شوبا ومزرعة حلتا ردا على سقوط صواريخ من جنوب لبنان.

الجيش الإسرائيلي:

إطلاق صاروخ من الأراضي اللبنانية انفجر قرب الحدود في الأراضي الإسرائيلية.

نقوم الآن بمهاجمة المنطقة التي تم إطلاق الصاروخ منها في الأراضي اللبنانية.

هيئة البث الإسرائيلي: إطلاق قذيفة صاروخية ثانية قبل قليل من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وسائل إعلام إسرائيلية: لم يتم تفعيل القبة الحديدية عند حدود لبنان لأن الهجوم تم بقذائف هاون لا تستطيع المنظومة اعتراضها.

وكالة الأنباء اللبنانية: سقوط أكثر من 15 قذيفة مدفعية إسرائيلية على محيط بلدة كفرشوبا ومزرعة حلتا.

حزب الله اللبناني: