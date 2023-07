حرب أوكرانيا.. 4 قتلى في لفيف بقصف روسي وزيلينسكي يتوعد بـ”ردّ ملموس” (فيديو)

قالت السلطات الأوكرانية إن قصفًا صاروخيًّا روسيًّا أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل في مدينة لفيف بغرب البلاد، وإن رجال الإنقاذ يبحثون بين أنقاض مبنى سكني عن ناجين أو ضحايا.

وأعلن حاكم منطقة لفيف الأوكرانية أن هجومًا على المدينة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أدى إلى سقوط جرحى. وقال “تضررت منشأة مهمة بالبنية التحتية في لفيف وهناك جرحى”.

وذكرت وزارة الداخلية الأوكرانية أن 9 آخرين أصيبوا، وأن رجال الإنقاذ يواصلون العمل في مبنى دمّر القصف الصاروخي الطابقين العلويين منه.

Last night, russians attacked Lviv with Kalibr cruise missiles.

Ukraine's air defenders shot down 7 of 10 missiles.

At least four civilians were killed, and 32 were injured.

Ukraine needs F-16s to strengthen its air defense and save lives! pic.twitter.com/FRlhauYiCk

— Defense of Ukraine (@DefenceU) July 6, 2023