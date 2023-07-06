تواصل القتال في السودان وحاكم دارفور يدعو طرفي النزاع إلى وقف إطلاق نار إلزامي (فيديو)

تواصلت، اليوم الخميس، الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدد من أحياء العاصمة السودانية الخرطوم مع اقتراب الحرب من إكمال شهرها الثالث، وسط أوضاع إنسانية صعبة.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن الطيران الحربي التابع للجيش السوداني شنّ غارات جوية على ما يقول إنه مواقع تمركز لقوات الدعم السريع بمحيط المدينة الرياضية وأرض المعسكرات جنوبي العاصمة الخرطوم.

وذكر المراسل أن الطيران الحربي قصف صباح اليوم أيضا أهدافا لتجمعات قوات الدعم السريع في منطقة بري المتاخمة للقيادة العامة للجيش، شرقي العاصمة الخرطوم.

وسمع دوي المضادات الأرضية التابعة لقوات الدعم السريع في عدد من أحياء العاصمة وهي تحاول التصدي للطيران الحربي، حيث دوت انفجارات عنيفة في أحياء شمبات والحلفايا بالخرطوم بحري شمال العاصمة.

وشهدت أجزاء واسعة من مدينة أم درمان -بعد أن كانت مسرحا لاشتباكات عنيفة خلال الأيام الماضية- هدوءًا نسبيًّا مع تحليق لطيران الاستطلاع التابع للجيش وسماع أصوات المضادات الأرضية التابعة لقوات الدعم السريع.

“وقف إطلاق نار إلزامي”

وفي هذا السياق، دعا حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة تحرير السودان (مني أركو مناوي) اليوم الخميس إلى وقف إطلاق نار إلزامي بين الطرفين المتحاربين وإلى إجراء مفاوضات وتشكيل حكومة كفاءات.

كما دعا إلى تجميع المبادرات الخاصة بإيجاد حلول للقتال في السودان، في مبادرة واحدة على أن تبدأ بوقف إطلاق النار، وتشكيل حكومة تصريف أعمال.

وأشار في خطاب مصور عبر تويتر، إلى أن قوة مشتركة من الحركات المسلحة تقوم بتأمين الطرق والأسواق في إقليم دارفور بغرب السودان، الذي شهد معارك عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وعن الأوضاع الراهنة في السودان، قال حاكم دارفور إن ولاية دارفور وخاصة غرب الولاية، تشهد أسوأ الأوضاع، وشبّه الوضع بما حدث في رواندا سابقا، من حيث عمليات القتل وحرق القرى والنهب.