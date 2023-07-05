مسؤول فلسطيني يعلن موافقة مصر على استضافة اجتماع لزعماء الفصائل “لتوحيد الصف”

أعلن نائب رئيس الوزراء الفلسطيني زياد أبو عمرو، اليوم الأربعاء، موافقة مصر على استضافة اجتماع للأمناء العامّين للفصائل الفلسطينية بعد دعوة أطلقها الرئيس محمود عباس.

وأفاد أبو عمرو، وهو عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، في بيان عقب اجتماعه في رام الله مع سفير مصر لدى فلسطين إيهاب سليمان، بـ”الإعلان عن استعداد القاهرة لاستضافة اجتماع الأمناء العامّين للفصائل”.

وذكر أبو عمرو أن الاجتماع الذي لم يُحدَّد موعده يستهدف “الاتفاق على رؤية وطنية شاملة وتوحيد الصف الفلسطيني”.

وأكد المسؤول الفلسطيني “أهمية الدور الذي تقوم به جمهورية مصر العربية الشقيقة دفاعًا عن حق الشعب الفلسطيني”.

ونقل البيان عن السفير المصري استعداد بلاده “لتقديم كل أشكال الدعم والمساندة على الأصعدة كافة لدولة فلسطين والشعب الفلسطيني، لنيل حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي”.

وكان عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد قد أعلن، أمس الثلاثاء، عن اتصالات لترتيب اجتماع للأمناء العامّين للفصائل في القاهرة.

وذكر الأحمد أنه تم اقتراح عقد الاجتماع في القاهرة “حتى لا يتم ترك فرصة لأحد بالتهرب من المشاركة في الاجتماع اعتراضًا على مكان انعقاده”، لافتًا إلى التنسيق مع المسؤولين المصريين بشأن ذلك.

وكان عباس قد دعا، أول أمس الاثنين، خلال ترؤسه اجتماعًا طارئًا للقيادة الفلسطينية، الأمناء العامّين للفصائل كافة إلى اجتماع طارئ عقب العملية العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين التي خلّفت 12 شهيدًا وعشرات الجرحى.