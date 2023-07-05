سياسة

الكشف عن هوية “ملثم جنين” بعد استشهاده خلال العدوان الأخير (صور)

الشهيد سميح أبو الوفا (مواقع التواصل)
5/7/2023-|آخر تحديث: 5/7/202307:55 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

كشف الفلسطيني محمد أبو الوفا، أن الصورة التي انتشرت بشكل واسع قبل أشهر، وكانت تظهر مقاومًا فلسطينيًا ملثمًا يتصدى لاقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي من نافذة منزل وبيده سلاح، تعود لأخيه الشهيد سميح أبو الوفا.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورة “ملثم جنين” قبل أشهر، ووصفوها بصورة العام.

وقال شقيق الشهيد في صفحته على فيسبوك إن أحد طلبات الشهيد كان أن لا يتم الكشف عن هويته، وأنه كان خلف هذا “المشهد الرائع والتي كانت أفضل الصور لهذا العام، حتى يختاره الله ليكون شهيدًا، وهذا ما لبيناه”.

 

 

والاثنين، أطلقت إسرائيل عملية عسكرية واسعة في مدينة جنين ومخيمها بداعي ملاحقة مسلحين، أسفرت عن استشهاد 12 فلسطينيًا، وإصابة نحو 120 آخرين بينهم 20 في حالة حرجة.

وانسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، بشكل كامل من مخيم جنين شمالي الضفة، وأعلن عن مقتل أحد جنوده في العملية.

وتم تداول صورة الشهيد على نطاق واسع على منصات التواصل، حيث عبّر العديد عن فخرهم واعتزازهم به.

ونشرت الصحفية فاطمة فتوني تغريدة قائلة: “بين هاتين الصورتين يكمن الجهاد والشهادة، المجد للشهيد البطل سميح أبو الوفا”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل