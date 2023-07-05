الكشف عن هوية “ملثم جنين” بعد استشهاده خلال العدوان الأخير (صور)

كشف الفلسطيني محمد أبو الوفا، أن الصورة التي انتشرت بشكل واسع قبل أشهر، وكانت تظهر مقاومًا فلسطينيًا ملثمًا يتصدى لاقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي من نافذة منزل وبيده سلاح، تعود لأخيه الشهيد سميح أبو الوفا.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورة “ملثم جنين” قبل أشهر، ووصفوها بصورة العام.

وقال شقيق الشهيد في صفحته على فيسبوك إن أحد طلبات الشهيد كان أن لا يتم الكشف عن هويته، وأنه كان خلف هذا “المشهد الرائع والتي كانت أفضل الصور لهذا العام، حتى يختاره الله ليكون شهيدًا، وهذا ما لبيناه”.

والاثنين، أطلقت إسرائيل عملية عسكرية واسعة في مدينة جنين ومخيمها بداعي ملاحقة مسلحين، أسفرت عن استشهاد 12 فلسطينيًا، وإصابة نحو 120 آخرين بينهم 20 في حالة حرجة.

وانسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، بشكل كامل من مخيم جنين شمالي الضفة، وأعلن عن مقتل أحد جنوده في العملية.

وتم تداول صورة الشهيد على نطاق واسع على منصات التواصل، حيث عبّر العديد عن فخرهم واعتزازهم به.

مقاوم ملثم تصدى لقوات الاحتلال في مارس الماضي.. وأخفى هويته حتى استشهاده في #جنين#سميح_أبو_الوفا@ajmhashtag pic.twitter.com/Tv5wkmUaHH — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 5, 2023

ونشرت الصحفية فاطمة فتوني تغريدة قائلة: “بين هاتين الصورتين يكمن الجهاد والشهادة، المجد للشهيد البطل سميح أبو الوفا”.

بين الصورتين جهاد وشهادة.. المجد للشهيد المشتبك البطل سميح ابو الوفا..#جنين_تقاوم pic.twitter.com/yw456RI1pj — فاطمة فتوني | Fatima ftouni (@ftounifatima) July 4, 2023

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا..

الشهيد سميح أبو الوفا. https://t.co/vYmB0GbNSq — Mhamad Ayad (@Mhammad_Ayad) July 5, 2023

صاحب الصورة الاجمل والأشهر

والشهيد باذن الله عند ربه

((سميح ابو الوفا))

تقبل الله البطل وصبر قلوب احباؤه واهله

كانت وصيته أن لا أحد ينشر اى شئ بخصوصه الا بعد استشـ..هاده

كأنه يقول

"لا تصدقوني الا اذا رأيتموني شهـ..يدا "#جنين #فلسطين#غزة pic.twitter.com/0R4FHarWFb — جمهورية عليه العوض (@AAlwishe) July 5, 2023