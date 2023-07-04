جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ بالانسحاب من مخيم جنين (فيديو)

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، بالانسحاب من مخيم جنين شمال الضفة الغربية، بعد يومين من عملية عسكرية واسعة.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر بوزارة الدفاع قوله إن القوات الإسرائيلية تبدأ الانسحاب من جنين، بعد أن نفذت واحدة من أكبر العمليات العسكرية في الضفة الغربية منذ سنوات.

وقالت وكالة الأناضول إن آليات عسكرية بدأت فعلا بالتحرك من محيط المخيم، باتجاه حاجزي الجلمة وسالم شمال وغرب جنين، فيما لا تزال المسيرات تحلق في سماء جنين، وسط استمرار إطلاق النار من قبل مسلحين فلسطينيين.

وقالت كتيبة جنين بسرايا القدس في بيان: “مجاهدونا يحققون إصابات مباشرة في صفوف قوات الاحتلال ويعطبون عددا من الآليات”.

مصادر محلية: لحظة تفجير عبوة ناسفة بجيب إسرائيلي في جنين. pic.twitter.com/6lJ9J3Hqq9 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 4, 2023

وفجر الإثنين، بدأ جيش الاحتلال عملية عسكرية واسعة في مدينة جنين ومخيمها، استخدم فيها طائرات مروحية ومسيرات وقوات برية.

وأعلن جيش الاحتلال أن العملية تستهدف غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية.

واستشهد منذ بداية العملية 11 فلسطينيا وأصيب العشرات بجراح بينهم حالات وصفت بالخطيرة.