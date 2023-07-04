نشرت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي اليوم الثلاثاء، مقطعًا مصورًا بعنوان “قدراتنا بخير ولدينا المزيد”.

ووثق المقطع الاستعدادات العسكرية لكتيبة جنين، وتجهيزها للعديد من العبوات الناسفة التي استهدفت بها آلية عسكرية إسرائيلية خلال اقتحامها لجنين.

وظهر في المقطع فرحة المقاتلين واحتفالهم بالتكبير بعد تفجير الآلية الإسرائيلية وتصاعد الدخان منها.

وكشفت سرايا القدس في بيان مساء أمس الاثنين، عن إدخال عبوات ناسفة جديدة للخدمة”، وإفشال محاولات تقدم جيش الاحتلال على أطراف مخيم جنين وإعطاب آليات وإسقاط طائرة مسيرة.

جيش الاحتلال يسحب آلية عسكرية متضررة جراء الاشتباكات في جنين. pic.twitter.com/JRfNaPDDpY — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 3, 2023

وقالت إن كتيبة جنين تمكن من تفجير عبوة “تامر” معدة مسبقًا في جرافة إسرائيلية، كما تمكنت الكتيبة من تفجير آلية عسكرية إسرائيلية قرب دوار الحصان، وكذلك أعلنت الكتيبة عن تفجير آلية من نوع “تايغر”، واستهداف جرافة عسكرية بعبوة شديدة الانفجار.

كما أعلنت الكتيبة عن استهداف جيب مصفح بعبوة “طارق 1” التي دخلت الخدمة لأول مرة، وأفادت بأن مقاتليها استهدفوا “قوات خاصة تحصنت داخل أحد المنازل على أطراف المخيم، وأمطروها بصليات كثيفة من الرصاص والقنابل اليدوية”.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمشاركة نحو ألف جندي، عدوانًا على جنين ومخيمها، مما أدى إلى استشهاد 10 فلسطينيين وأكثر من مئة جريح حتى اللحظة وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، فيما لم يعلن الجيش الإسرائيلي عن حجم خسائره حتى الآن.