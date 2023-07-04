قيادي بحماس: تعزيزات الاحتلال المتواصلة لاقتحام جنين تؤكد ضعفه في مواجهة المقاومة (فيديو)

قال القيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حماد الرقاب، إن “العدو الإسرائيلي يعتقد أنه يمكن أن يستأصل المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، ولا يعرف أن المقاومة هي روح وفكر الشعب الفلسطيني، وحتى لو ارتقى الشهداء فإنه سيولد غيرهم يحملون الراية والبندقية”.

وأكد الرقاب خلال مداخلة هاتفية لقناة الجزيرة مباشر، أن كل ما استطاع الاحتلال فعله على أرض الواقع هو اقتحام البيوت وتخريب الشوارع، أما فيما يخص القضاء على المقاومة فهو “واهم”، وفقًا للرقاب.

كما أكد أن الهدف الرئيسي للمقاومة حاليًّا هو مساندة المقاتلين في جنين بكل الطرق التي يمكن أن يتشتت بها الاحتلال، إضافة إلى “إمكانية تحريك الخلايا النائمة في أي مكان في أي لحظة”.

مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل مدينة #البيرة بالضفة الفربية ضمن هبة الإسناد لمخيم #جنين pic.twitter.com/r5Zybi2X3X — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 3, 2023

وحذر من أن جميع الخيارات مفتوحة للمقاومة، وقال إن “المقاومة اليوم يدها مطلوقة، وكل ما تستطيع أن تصل المقاومة إليه من أهداف هو حق مشروع لها، ولا توجد أي خطوط حمراء من أجل ردع المحتل”.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فقط الخلاء والأماكن المفتوحة في جنين، وذلك بالرغم من الآليات الثقيلة التي تستخدمها، مؤكدًا أنها لا تستطيع أن تستمر في وسط جنين فترات طويلة، لأنها ستفاجأ بموت يخرج إليها من كل الكمائن التي أعدتها المقاومة، وفقًا للرقاب.

وأضاف “لا يزيد مخيم جنين عن كيلومتر مربع واحد، وبالرغم من ذلك فقد جهّز الاحتلال قوات بتعداد كبير، وهو ما يؤكد أن العدو جبان وعاجز عن مواجهة المقاتلين الفلسطينيين وجهًا لوجه إلا عبر الأعداد الكبيرة للقوات والأسلحة الثقيلة”.

🔴 تعزيزات عسكرية كبيرة لقوات الاحتلال عند مداخل مخيم #جنين

🔴 يديعوت أحرنوت عن مصادر: سيبدأ نحو ألف جندي المرحلة الثانية من عملية جنين خلال الساعات المقبلة#الجزيرة_مباشر | #مخيم_جنين | pic.twitter.com/Mx1AqcyJ3H — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 3, 2023

وعن إعلان الاحتلال الإسرائيلي القبض على أعداد كبيرة من الفلسطينيين في جنين، قال الرقاب “لو أن الاحتلال حاول اعتقال 120 طفلًا ما استطاع فعل ذلك في 24 ساعة”.

ووصف إعلان الاحتلال بأنه “دعاية رخيصة” ومحاولة منه لأن يظهر بمظهر المنتصر أمام شعبه، وأكد أن “أبطال المقاومة في الضفة لا يستسلمون أبدًا إلا إذا وقع أحدهم وهو مصاب بعد أن تنفد ذخيرته”.