قال رئيس تحالف الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير في الكنيست أحمد الطيب، إن العدوان على جنين لا يمكن نزعه من سياق الأحداث السياسية الجارية حاليًّا في إسرائيل.

وأضاف لبرنامج (المسائية) عبر الجزيرة مباشر، أن العدوان الإسرائيلي له أبعاد سياسية، إذ وجد نتنياهو أن العدوان على الجهاد الإسلامي في غزة واغتيال قياداتها رفع أسهمه في استطلاعات الرأي، لافتًا إلى أنه “متيقن من أنه بعد هذه العملية في جنين سترتفع أسهمه الهابطة مؤخرًا”.

وأشار إلى أنه لاختيار توقيت العملية بُعد سياسي آخر، وهو وقف الاحتجاجات المتزايدة في الفترة الأخيرة ضد الحكومة الإسرائيلية.

وتابع الطيبي “جنين أصبحت رمزًا، خاصة بعد تكرار الحديث عنها في الإعلام الإسرائيلي ووصفها بمركز الإرهاب، وهو ما يدفع أي حكومة لاقتحامها”.

د. أحمد الطيبي: نتنياهو يسعى من خلال عملية #جنين رفع أسهمه التي تراجعت في الفترة الماضية #جنين pic.twitter.com/YWuz2OYwP1 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 3, 2023

وقال إنه من غير المفاجئ الدعم الذي تلقته الحكومة حتى من المعارضة، لكنه في ذات الوقت، وفقًا للطيبي، يعكس المعيار الأخلاقي المزدوج، فبينما يطالبون بالديمقراطية في تل أبيب، يدعمون الدكتاتورية في جنين، مؤكدًا أن هذا يعبر عن “الفوقية والعنصرية”.

وأشاد الطيبي بصمود جنين، قائلا “اقتحم الاحتلال جنين عام 2002 وسقط عشرات الشهداء والجرحى لكنها لم تستسلم بل صمدت واستمرت، كما ارتقى 7 شهداء من جنين قبل عدة أسابيع، ورغم ذلك لم تستسلم”.

وشبّه الطيبي مشاهد إجلاء الأهالي من جنين بمشاهد النكبة، وقال “بعض الصور التي نراها اليوم من إجلاء كل سكان مخيم جنين تُعيد للذاكرة إخلاء جنين في النكبة عام 1948”.

وانتقد رئيس تحالف الجبهة الديمقراطية عدم محاسبة إسرائيل على ما ترتكبه من “جرائم حرب” يوميًّا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقال “الاحتلال وحشي وبلا إنسانية، ويكذب على العالم ويقول إنه الجيش الأكثر أخلاقية بينما ممارساته تثبت عكس ذلك تمامًا”.