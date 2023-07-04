“حرب إبادة”.. رئيس بلدية جنين: تهجير 4 آلاف فلسطيني من المخيم

قال رئيس بلدية جنين نضال العبيدي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجّر قرابة 4 آلاف فلسطيني من بيوتهم، وإنه يحاصر نحو 13 ألفا في مخيم المدينة.

ووصف العبيدي الوضع في المخيم بأنه كارثي قائلا: “الوضع الإنساني كارثي وما حدث أشبه بزلزال، ويعيد الذاكرة إلى أيام النكبة (1948)، وهناك نحو 13 ألفا من سكان المخيم يعيشون حياة صعبة جدا في منازلهم في ظل انقطاع كامل للمياه بسبب تخريب خطوط المياه الرئيسية وخزانات المياه على أسطح المنازل بإطلاق النار عليها، وعدم السماح بإدخال المواد الغذائية”.

وأضاف العبيدي، أن حسابات الاحتلال في المخيم كانت خاطئة، فهو توقع أن ينهي عمليته خلال ساعات ويخرج بهدوء، لكن المسألة أخذت وقتا أطول دون أن تنتهي، فمدد العملية ورفض كل الوساطات.

وأشار إلى هدم عشرات من المنازل والمباني أو تخريبها بأيدي الجيش الإسرائيلي وجرافاته.

وأوضح العبيدي، أن جنود الاحتلال يتنقلون داخل المخيم من خلال إحداث فتحات في جدران المنازل والانتقال من خلالها من منزل إلى آخر، ولا أحد يستطيع إحصاء المنازل المدمرة.

حرب إبادة

من جانبها حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، من “حرب إبادة” جارية في مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية في ظل مواصلة جيش الاحتلال شنّ عملية عسكرية لليوم الثاني.

وقالت الكيلة، للصحفيين في مدينة رام الله، إن الجيش الإسرائيلي يمنع سيارات الإسعاف والطواقم الطبية من حرية الحركة داخل مخيم جنين والوصول إلى الجرحى لإنقاذ حياتهم.

وأعربت الكيلة عن مخاوف من ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى في مخيم جنين في ظل “القيود المشددة” على عمل الطواقم الطبية.

ويواصل جيش الاحتلال عمليته العسكرية في مخيم جنين للاجئين منذ فجر أمس الاثنين، في وقت ارتفع فيه عدد القتلى الفلسطينيين إلى 10 والمصابين إلى أكثر من 100 مصاب وُصفت حالة 20 منهم بأنها خطيرة.