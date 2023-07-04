حازم قاسم: عملية تل أبيب رسالة بأن فصائل المقاومة لن تترك جنين تقاتل العدو وحدها (فيديو)

قال حازم قاسم المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” إن عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين لن يردع الشباب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف خلال مشاركته، الثلاثاء، في برنامج (المسائية) على شاشة الجزيرة مباشر أن استمرار العدوان الإسرائيلي “سيولد المزيد من الفعل المقاوم”.

وأشار قاسم إلى أن عملية تل أبيب “حملت رسالة واضحة بأن كل فصائل المقاومة لن تترك جنين تقاتل العدو وحدها”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، وقعت عملية دهس وطعن نفذها فلسطيني في تل أبيب أسفرت عن إصابة 9 إسرائيليين.

وقالت شرطة الاحتلال في بيان “أصيب في الحادث 7 أشخاص، 3 منهم في حالة الخطر، و2 بحالة متوسطة، و2 إصابتهما طفيفة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

وشدّد قاسم على أن عملية تل أبيب أكدت أن باقي مدن الضفة تحركت وستتحرك مستقبلًا للدفاع عن مدينة جنين المناضلة.





وتبنت “حماس” عملية الدهس في تل أبيب، واعتبرتها “ردًّا أوليًّا على الجرائم الإسرائيلية” في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وقالت الحركة في بيان “نزف شهيدنا المجاهد عبد الوهاب خلايلة (20 عامًا، من بلدة السموع في الخليل) الذي ارتقى خلال تنفيذه العملية في تل أبيب ظهر الثلاثاء”.

وأوضح حازم قاسم أن فصائل المقاومة في الضفة الغربية المحتلة تتعرض للملاحقة المستمرة، في إشارة إلى صعوبة تشكيل غرفة مشتركة فيها، لكنه أكد أن هناك تنسيقًا كبيرًا ووحدة ميدانية بينها.

وفجر الاثنين، بدأ جيش الاحتلال عملية عسكرية واسعة في مدينة جنين ومخيمها، يستخدم فيها طائرات مروحية ومسيّرات وقوات برية.

وأعلن جيش الاحتلال أن العملية تستهدف غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية ومسلحين فلسطينيين، مشيرًا إلى إصابة جندي.

واستُشهد منذ بداية الاجتياح الإسرائيلي 12 فلسطينيًّا، وأصيب العشرات بجروح بينهم حالات وُصفت بالخطيرة.