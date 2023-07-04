جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر مقطعا مصورا لعملياته في مخيم جنين (فيديو)

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقطع فيديو لما قال إنها لعملياته، اليوم الثلاثاء، في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وأظهر المقطع جنود الاحتلال وهم ينتشرون داخل مخيم جنين، ويطلقون النار في كل اتجاه، ويقتحمون المنازل بحثًا عن أفراد من المقاومة الفلسطينية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للصحفيين عند نقطة تفتيش بالقرب من جنين “في هذا الوقت نستكمل المهمة، ويمكنني القول إن نشاطنا المكثف في جنين لن يكون (مجرد) عملية وتنتهي”.

في السياق، اتهمت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة جيش الاحتلال باستهداف المستشفيات والمرافق الطبية في مدينة جنين.

وقالت الكيلة في بيان إن قوات الاحتلال صعّدت من استهدافها للمرافق الطبية والمستشفيات وطواقم الإسعاف في جنين.

وأضافت “اقتحموا مستشفى جنين الحكومي وأطلقوا النار بداخله، مما أدى إلى وقوع 3 إصابات بينها اثنتان خطيرتان، كما اقتحموا مستشفى ابن سينا بالمدينة”.

وفجر الاثنين، بدأ جيش الاحتلال عملية عسكرية واسعة في مدينة جنين ومخيمها، يستخدم فيها طائرات مروحية ومسيّرات وقوات برية.

وأعلن جيش الاحتلال أن العملية تستهدف غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية ومسلحين فلسطينيين، مشيرًا إلى إصابة جندي.

واستُشهد منذ بداية الاجتياح الإسرائيلي 11 فلسطينيًّا، وأصيب العشرات بجروح بينهم حالات وُصفت بالخطيرة.