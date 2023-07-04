تونس.. طعن عنصر أمن من خفر السواحل واعتقال المنفذ

قالت السلطات التونسية إن عنصر أمن من خفر السواحل تعرض، مساء الاثنين، لعملية طعن شرق العاصمة، من قبل شخص تم اعتقاله ويجري التحقيق معه في ملابسات الحادثة.

وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك إن “عون حرس وطني (حرس أمن) تابع للمركز البحري بمنطقة حلق الوادي (شرق العاصمة)، تعرض إلى عملية طعن بواسطة آلة حادة من قبل شخص (لم تحدد هويته)”.

وأضاف البيان “تم نقل عون الأمن إلى مستشفى قريب، وحالته الصحية مستقرة”.

وأكدت الوزارة أنه “تم إلقاء القبض على الفاعل في وقت وجيز والتحريات معه متواصلة من طرف منطقة الأمن الوطني بقرطاج”.

وفي 19 يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت السلطات التونسية، وفاة عنصر أمن تعرض للطعن أمام سفارة البرازيل بالعاصمة تونس متأثرا بجراحه، فيما تم اعتقال الفاعل والتحقيق معه.