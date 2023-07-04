السودان.. إسقاط طائرة للجيش خلال محاولة لقطع طرق إمداد الدعم السريع (فيديو)

أُسقطت طائرة حربية اليوم الثلاثاء في الخرطوم، حيث وقعت مواجهات، واستهدفت نيران المدفعية عدة أحياء في العاصمة السودانية.

وقال شاهد في شمال الخرطوم “رأينا طيارين يهبطون بالمظلات فيما كانت الطائرة تتهاوى قبل أن تسقط”.

وأكدت قوات الدعم السريع في بيان أنها “أوقفت الطيار بعد هبوطه”، واتهمت الجيش الذي يقوده الفريق أول عبد الفتاح البرهان بارتكاب “مجازر بشعة” في الخرطوم.

واندلعت معارك ضارية بأنحاء أم درمان في الجزء الغربي من العاصمة السودانية في الوقت الذي يسعى فيه الجيش لقطع طرق الإمداد، التي تحاول قوات الدعم السريع إدخال تعزيزات من خلالها إلى المدينة.

وقال سكان محليون إن الاشتباكات في أم درمان كانت الأعنف منذ أسابيع، وإن الجيش حاول كسب مساحات من الأرض، كما حاول صد هجوم لقوات الدعم السريع على قاعدة للشرطة.

وأفاد شهود آخرون بأنهم رأوا “طائرات تغير على موقع بالقرب من مبنى التلفزيون” الذي شنت قوات الدعم السريع هجوما عليه هذا الأسبوع.

وفي شرق العاصمة، أفاد سكان كذلك بوقوع اشتباكات بأسلحة أوتوماتيكية، وقال شاهد إن الجيش “أطلق مقذوفات وقذائف المدفعية” على قواعد لقوات الدعم السريع في وسط وشمال العاصمة.

وأضاف آخر أن منازل دُمّرت ونُقل مدنيون إلى أحد المستشفيات القليلة التي ما زالت تعمل في الخرطوم.

واندلعت الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 إبريل/ نيسان؛ مما أدى إلى معارك يومية بالعاصمة، وأجّج عمليات القتل بدوافع عرقية في إقليم دارفور بغرب البلاد، وهدد بجر البلاد إلى حرب أهلية طويلة الأمد.