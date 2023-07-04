إضراب يعم محافظات الضفة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على جنين (فيديو)

عم الإضراب الشامل مدن الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، تنديدا باقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها، والمستمر لليوم الثاني، والذي أسفر عن استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة 100 آخرين، بينهم 20 بجروح خطيرة.

وأكدت لجنة التنسيق الفصائلي في بيت لحم الإضراب الشامل لجميع مناحي الحياة اليوم، وذلك للتجمع عند مفترق باب الزقاق إسناداً لأهالي جنين، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) .

تغطية صحفية: "إضراب في القدس المحتلة، إسنادا لـ #جنين". pic.twitter.com/O7sGzTIaFA — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 4, 2023

وشلّ الإضراب، الذي دعت إليه أقاليم حركة فتح في المحافظات الشمالية والجنوبية، مناحي الحياة كافة. وأُغلقت الجامعات، والبنوك، والمحلات التجارية، وسط دعوات للاستمرار في فعاليات المواجهة مع الاحتلال في كل المناطق والشوارع والميادين، واعتباره “يوم نفير عام وغضب”.

كما شهدت المواصلات العامة في محافظات الضفة إضرابا في جميع الخطوط، وكانت حركة المواطنين طفيفة، كما أغلقت المصانع والمعامل أبوابها.

تغطية صحفية: "إضراب شامل في الخليل، تنديدا بعدوان الاحتلال على جنين". pic.twitter.com/XYIUEI2cCD — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 4, 2023

واعتبرت القوى الوطنية والإسلامية في القدس اليوم “يوم تصعيد وإضراب شامل ضد الاحتلال ومستوطنيه في كافة مناطق المحافظة”.

ودعت القوى في بيان، شرائح الشعب الفلسطيني كافة إلى ضرورة الخروج والتصعيد و”التصدي للاحتلال الإسرائيلي، والإضراب الشامل في مناحي الحياة حدادا على أرواح شهداء مدينة جنين ومخيمها”.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مواصلة عمليته العسكرية في مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية، لليوم الثاني على التوالي.

التزام تام بالإضراب الشامل في بلدة كفرعقب شمال القدس دعماً لجنين pic.twitter.com/bOF3sYgech — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) July 4, 2023