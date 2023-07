إصابة إسرائيليين بعضهم بجروح خطيرة جراء دهس وإطلاق نار في تل أبيب وحماس تتبنى العملية (فيديو)

أصيب 7 إسرائيليين، 4 منهم بجروح خطيرة، جراء عملية دهس وإطلاق نار في تل أبيب اليوم الثلاثاء، بحسب ما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية.

وأفادت مصادر لموقع “i24” الاسرائيلي، بوقوع الدهس في شارع “بنحاس روزين” بالقرب من منطقة انتظار حافلات في تل أبيب.

ورصدت إسرائيلية بكاميرا هاتفها لحظة استشهاد منفذ العملية. وظهر إسرائيلي مسلح يقوم بإطلاق نار متواصل لقتل المنفذ، ثم الاعتداء على جثمانه.

وقال المتحدث باسم الشرطة إن المشتبه به وصل بالسيارة إلى شارع بنحاس روزين من الجنوب إلى الشمال واصطدم بالمشاة الذين كانوا يقفون عند المركز التجاري بشارع بنحاس روزين، ثم نزل من السيارة وقام بطعن الآخرين بأداة حادة، لينتهي الأمر بتحييده بإطلاق النار عليه.

وتبنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) العملية. وقالت في بيان: “نزفّ شهيدنا حسين عيسى حسين خلايلة منفذ العملية البطولية في تل أبيب ظهر اليوم الثلاثاء”.

واعتبرت الحركة عملية الدهس في تل أبيب “ردا أوليا على الجرائم الإسرائيلية” في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وقال متحدث الحركة حازم قاسم: “العملية في تل أبيب هي الرد الأولي على جرائم الاحتلال ضد شعبنا في مخيم جنين”.

وأضاف في بيان: “هذا تطبيق لما أكدت عليه المقاومة أن الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه ضد مخيم جنين”.

🔴WATCH: Video from the scene of the terror attack in Tel Aviv

📸: @Mdais pic.twitter.com/yW5W44Jb0M

— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) July 4, 2023