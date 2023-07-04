إصابة إسرائيليين بعضهم بجروح خطيرة جراء دهس وإطلاق نار في تل أبيب وحماس تتبنى العملية (فيديو)

أصيب 7 إسرائيليين، 4 منهم بجروح خطيرة، جراء عملية دهس وإطلاق نار في تل أبيب اليوم الثلاثاء، بحسب ما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية.

من مكان عملية الدهس وإطلاق النار في "تل أبيب" pic.twitter.com/cohBjicOCv — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) July 4, 2023

وأفادت مصادر لموقع “i24” الاسرائيلي، بوقوع الدهس في شارع “بنحاس روزين” بالقرب من منطقة انتظار حافلات في تل أبيب.

ورصدت إسرائيلية بكاميرا هاتفها لحظة استشهاد منفذ العملية. وظهر إسرائيلي مسلح يقوم بإطلاق نار متواصل لقتل المنفذ، ثم الاعتداء على جثمانه.





وقال المتحدث باسم الشرطة إن المشتبه به وصل بالسيارة إلى شارع بنحاس روزين من الجنوب إلى الشمال واصطدم بالمشاة الذين كانوا يقفون عند المركز التجاري بشارع بنحاس روزين، ثم نزل من السيارة وقام بطعن الآخرين بأداة حادة، لينتهي الأمر بتحييده بإطلاق النار عليه.

وتبنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) العملية. وقالت في بيان: “نزفّ شهيدنا حسين عيسى حسين خلايلة منفذ العملية البطولية في تل أبيب ظهر اليوم الثلاثاء”.

واعتبرت الحركة عملية الدهس في تل أبيب “ردا أوليا على الجرائم الإسرائيلية” في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وقال متحدث الحركة حازم قاسم: “العملية في تل أبيب هي الرد الأولي على جرائم الاحتلال ضد شعبنا في مخيم جنين”.

وأضاف في بيان: “هذا تطبيق لما أكدت عليه المقاومة أن الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه ضد مخيم جنين”.

🔴WATCH: Video from the scene of the terror attack in Tel Aviv 📸: @Mdais pic.twitter.com/yW5W44Jb0M — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) July 4, 2023

وحسب موقع “عرب 48″، جرى إطلاق النار على المنفذ وإصابته بجروح خطيرة، فيما نشرت صفحة “سوا تي في” فيديو لشخص لقي مصرعه بالقرب من موقع الحادث ويرتدي زيًا عسكريًا، وقالت إنه لمنفذ العملية.

🔴Victims of Tel Aviv terror attack arrive at Ichilov Hospital.

DETAILS 👉https://t.co/b5UsAsibc7

[Photos by Gideon Markowicz/TPS] pic.twitter.com/jsx7PUVPQM — Jewish News Syndicate (@JNS_org) July 4, 2023

ويأتي الحادث في ظل عدوان إسرائيلي هو الأول من نوعه منذ عام 2002 على مدينة جنين ومخيمها، وأدى لاستشهاد 10 فلسطينيين حتى اللحظة.