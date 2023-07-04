آليات الاحتلال تنتشر عند مداخل مخيم جنين وسط مخاوف من اقتحام جديد (فيديو)

دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى مخيم جنين، في حين أفادت مصادر للجزيرة مباشر بتجدد القصف الإسرائيلي على المخيم.

وأظهرت تسجيلات مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي آليات عسكرية إسرائيلية باتجاه جنين.

ونقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية عن مصادر عسكرية إسرائيلية أنه “سيبدأ نحو ألف جندي المرحلة الثانية من عملية جنين خلال الساعات المقبلة”.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تدفع تعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه مخيم #جنين pic.twitter.com/8ISolyiYDp — الساهرة (@alsahera_ar) July 3, 2023

من جهتها، قالت كتيبة جنين في بيان “مجاهدونا الأبطال يُفشلون محاولة توغل جديدة لقوات الاحتلال على أطراف المخيم رغم القصف الجوي المتواصل”.

وأكدت استهدافها قوات الاحتلال برصاص كثيف على أطراف مخيم جنين وتفجير عبوات ناسفة في آلياته، وفقًا للبيان.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر إن القصف الإسرائيلي تجدد على مخيم جنين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال قصفت بصاروخين منزلًا في ساحة المخيم، يعود إلى المواطن أحمد الحبش.

ونقلت الوكالة عن ابنه عبد الكريم الحبش أن قوات الاحتلال قصفت المنزل بصاروخين أُطلقا من طائرة مسيّرة صباح الاثنين، وفي ساعات المساء عادت وقصفته من طائرة مسيّرة أيضًا، موضحًا أن المنزل من طابق واحد.

#شاهد| طائرات الاحتلال الحربية تُحلق على ارتفاع منخفض في أجواء #جنين. pic.twitter.com/p1uDZWyG4p — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 3, 2023

بدورها، أعلنت كتيبة جنين أنها لن تترك السلاح ولن تتراجع، وستقاتل حتى آخر مقاوم وآخر طلقة.

وقالت “كلنا يقين وإيمان أن خلفنا شعبًا عظيمًا ومقاومة باسلة ستثأر لنا وتنتقم لدمائنا”.

ومنذ فجر الاثنين، استُشهد 8 فلسطينيين وأصيب 100 آخرون في عملية عسكرية إسرائيلية مستمرة في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية، بينما استُشهد تاسع قرب مدينة البيرة (وسط).