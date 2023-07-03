نشر صور أسلحة زعم أنها لمقاومين.. جيش الاحتلال يقتحم مسجدا في مخيم جنين

بعد ساعات من حصاره، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسجد الأنصار في حارة الدمج بمخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

وذكرت مصادر أمنية وشهود عيان، لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن جرافة عسكرية قامت بعملية تجريف حول المسجد وأطلقت الرصاص بكثافة، وطالبت عبر مكبرات الصوت مواطنين داخله بتسليم أنفسهم، وسط اندلاع مواجهات عنيفة وتحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية.

وأضافت المصادر ذاتها أن مواجهات عنيفة اندلعت في محيط مستشفى جنين، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، وأن أصوات انفجارات دوت في المخيم.

من جهته، قال جيش الاحتلال إن قواته تمكنت من اقتحام مسجد في جنين كان يتحصن فيه مسلحون فلسطينيون بعد تبادل لإطلاق النار.

وذكر الجيش أنه تم تحديد موقعين تحت الأرض لتخزين الأسلحة والمتفجرات بعد اقتحام المسجد.

ووفق بيان مشترك لكل من جيش الاحتلال وجهاز الأمن العام وشرطة الحدود الإسرائيلية، “فتش جنود الجيش الإسرائيلي الطابق السفلي من المسجد، حيث تحصن مهاجمون مسلحون، وعثروا على حفرتين تحويان عبوات ناسفة وأسلحة ومعدات عسكرية تابعة للمسلحين، ويقوم الجنود حاليًّا بمصادرة الأسلحة وإبطال مفعولها”.

وعقب التطورات في جنين اليوم، اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، خلّفت استشهاد شاب وإصابة عشرات آخرين بالرصاص المطاطي والاختناق.