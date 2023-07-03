نتنياهو: سنضع حدا “للإرهاب” في جنين.. وقيادي بالجهاد يرد: المقاومة قد تقرر مصيرك (فيديو)

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن جنين أصبحت “ملاذًا للإرهاب” في الأشهر الأخيرة، وإنه يسعى لوضع نهاية لذلك، على حد وصفه.

وأضاف نتنياهو، بحسب هيئة البث الإسرائيلية، في كلمة له عقب اجتماع عقده مساء اليوم بمقر قيادة القوات المركزية “الجنود الإسرائيليون يُنفذون منذ يوم أمس هدفًا مشروعًا ضد من يريدون إبادة بلدنا”.

وتابع “قواتنا تقاتل الإرهابيين في جنين بحسم وثبات، ولدينا الحق الأصيل في الدفاع عن أنفسنا، والولايات المتحدة تقف إلى جوارنا”.

وفي المقابل، طالب رئيس الدائرة السياسية لحركة الجهاد، الدكتور محمد الهندي، السلطة الفلسطينية بخطوات فعلية ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، مؤكدًا أن الهجوم على مخيم جنين يُعَد محاولة فاشلة لاستئصال المقاومة في الضفة.

وأضاف الهندي لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر “إسرائيل تخشى من تحوّل الضفة الغربية إلى غزة جديدة، ومن الوارد أن تقرر المقاومة الفلسطينية في جنين مصير نتنياهو”.





وتابع “نتنياهو يهذي بتصريحاته عن القضاء على المقاومة في جنين، ويسعى بالعدوان عليها لاسترضاء الحلفاء في حكومته اليمينية المتطرفة”.

وأوضح الهندي أن الحركة تتواصل مع قوى إقليمية من أجل توضيح حقيقة ما يحدث في جنين، مؤكدًا أن الفصائل سلّمت رسالة إلى مندوب الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الوضع في المخيم.

واستُشهد 8 فلسطينيين، اليوم الاثنين، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية، وأصيب 100 من بينهم 20 في حالة خطرة، بالإضافة إلى شهيد تاسع في البيرة.