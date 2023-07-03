ميدفيديف: المواجهة مع الغرب ستستمر عقودا وصراع أوكرانيا دائم

حذر الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف من أن مواجهة موسكو مع الغرب ستستمر عقودا، وأن صراعها مع أوكرانيا قد يصبح دائما.

وظهر ميدفيديف الذي كان ينظر إليه في الغرب على أنه إصلاحي ليبرالي، ضمن أكثر الصقور مجاهرة بآرائه في روسيا منذ أن شنّت موسكو ما تصفه بأنه “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا العام الماضي.

ويقول مسؤولون روس إن وجهات نظر ميدفيديف، الذي يشغل الآن منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، تعكس بعض الأفكار التي تتردد على أعلى مستوى في الكرملين.

وفي مقال لصحيفة روسيسكايا جازيتا الحكومية، قال ميدفيديف إن التوترات بين روسيا والغرب “أسوأ بكثير” مما كانت عليه خلال أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962 حين كان العالم يتأرجح على شفا مواجهة نووية.

وذكر ميدفيديف أن الحرب النووية “محتملة جدا” لكن من غير المرجح أن تسفر عن أي منتصر. ودأب ميدفيديف على القول إن الدعم الغربي لأوكرانيا يزيد احتمالات نشوب صراع نووي.

صدام محتمل

وكتب ميدفيديف “هناك شيء واحد لا يروق للسياسيين من جميع الأطياف الاعتراف به: مثل هذا الصدام المدمر ليس ممكنا فحسب، بل محتملا أيضا”.

ويرى محللون غربيون أن “جعجعة” ميدفيديف عن المواجهة النووية مجرد تكتيك يراد به تخويف الغرب لتقليص الدعم العسكري لأوكرانيا ودفع كييف نحو بدء محادثات سلام مع موسكو.

وتعهدت عدد من الدول الغربية، التي تقول إنها تساعد أوكرانيا على الدفاع عن نفسها في مواجهة “غزو استعماري وحشي”، بالوقوف إلى جانب كييف مهما استغرق الأمر.

وقالت الولايات المتحدة، وهي أكبر داعم مالي وعسكري لأوكرانيا، إنها لا تريد الدخول في صراع مباشر مع روسيا لتجنب خطر نشوب حرب نووية.

وتقول أوكرانيا إنها لن تتفاوض قبل طرد كل الجنود الروس من أراضيها.

تهديد وجودي

وقال ميدفيديف إن موسكو ملتزمة بمنع انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، مضيفًا “هدفنا بسيط (وهو) القضاء على تهديد عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي. وسنحققه بطريقة أو بأخرى”.

وأضاف أنه نظرًا إلى قواعد الحلف التي تقضي بعدم قبول الدول المتورطة في صراعات إقليمية، فإن الصراع مع أوكرانيا قد يصبح “دائما” بسبب ما يمثله انضمامها إلى الحلف من تهديد وجودي لموسكو.

وقال إن الطريقة الوحيدة لتهدئة التوترات بين روسيا والغرب هي الدخول في مفاوضات جادة، وإن المواجهة ستكون طويلة جدا، “وقد فات أوان ترويض المعاندين (أي نحن). المواجهة ستستمر لعقود”.