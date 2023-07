مشروع قانون إسرائيلي يمنح بن غفير صلاحيات تستهدف فلسطينيي 48

ناقشت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، الأحد، مشروع قانون يمنح وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، سلطة فرض أوامر اعتقال إداري جنائي، في خطوة تستهدف فلسطينيي 48.

وقالت صحيفة (ذا تايمز أوف إسرائيل) في عددها الصادر، الأحد، إن هذا القانون المقدم من عضو الكنيست تسفيكا فوغل، من حزب بن غفير، ينص على أن يتم إصدار أوامر الاعتقال بموافقة المدعي العام أو أي من المستشارين القانونيين، وتتراوح مدته ما بين 6 أشهر، إلى عام واحد فقط.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الصلاحيات غير مسبوقة، ويريد من خلالها بن غفير أن يأخذها لنفسه على غرار صلاحيات وزير الجيش الإسرائيلي في التوقيع على مذكرات توقيف إداري.

Ministers to discuss bill authorizing Ben Gvir to jail Israelis without charge https://t.co/E5P61WCEJ8

— The Times of Israel (@TimesofIsrael) July 2, 2023