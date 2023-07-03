قائد ميداني بالدعم السريع: لا نسيطر على المستشفيات بقوة السلاح.. ونحن حرّاس الثورة السودانية (فيديو)

نفى المقدّم الفاتح قرشي القائد الميداني بالدعم السريع، سيطرة قواتهم على المستشفيات بقوة السلاح، مؤكدًا “نحن حرّاس الثورة السودانية”.

وقال لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، مساء الأحد “إننا كمواطنين سودانيين نلجأ إلى المستشفيات حينما نكون بصدد البحث عن علاج أحد مرضانا، أو حينما نبحث عن خدمات طبية لمعالجة الجرحى”.

“اتهامات باطلة”

وأضاف أن كل ما يروج عن سيطرة قوات الدعم السريع على المستشفيات الحكومية وبيوت المدنيين “اتهامات وادعاءات باطلة وغير صحيحة”.

وتابع “نحن في آخر المطاف مواطنون سودانيون لدينا أسر وبيوت، ومن حقنا أن نستفيد من الخدمات الطبية”.

وشدد القيادي الميداني في الدعم السريع على أنه منذ التوقيع في إعلان جدة قامت لجنة مشتركة من الجيش والدعم السريع بزيارة لهذه المستشفيات، وتمت صياغة تقارير أكدت عدم وجود الدعم السريع بالصورة التي يتم نقلها من قبل جهات محسوبة على الجيش.

الجيش أم الدعم السريع.. من يسيطر على الأرض؟ #السودان pic.twitter.com/2w8eU3sEuS — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 2, 2023

وفيما يتواصل الاقتتال بين الجيش السوداني والدعم السريع للشهر الثالث، أفاد مراسل الجزيرة مباشر أن الطيران الحربي التابع للجيش السوداني قصف مواقع تمركز قوات الدعم السريع في المنطقة الصناعية بأم درمان غربي العاصمة الخرطوم، وأكد أن المضادات الأرضية التابعة لقوات الدعم السريع حاولت التصدي للغارة الجوية.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن اشتباكات عنيفة وقعت بين الجيش والدعم السريع في أحياء المسالمة والعمدة وحي العرب في أم درمان غربي العاصمة الخرطوم.

“حراسة الثورة”

وشدد المقدم الفاتح قرشي على أن قوات الدعم السريع تقاتل من أجل قضية السودانيين الأولى والمتمثلة في استعادة الحكم المدني الديمقراطي”.

وأضاف منذ 2019 ومع إسقاط نظام الرئيس البشير التزمت قيادة الدعم السريع وعناصرها “بحراسة الثورة “، ومنع أنصار النظام السابق من العودة إلى الحكم والسيطرة عليه.