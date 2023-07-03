فلسطين تطلب عقد اجتماع عاجل للجامعة العربية لبحث العدوان الإسرائيلي على جنين

دعت فلسطين، الاثنين، إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية الثلاثاء، لبحث مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد على الشعب الفلسطيني، بما في ذلك العدوان المستمر منذ فجر اليوم على مدينة جنين ومخيمها.

وقال مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك “الاجتماع العاجل الذي سيُعقد بناءً على طلب دولة فلسطين، وبالتنسيق مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، سيبحث سبل التحرك الفعال على المستويين العربي والدولي لوقف هذا العدوان الإسرائيلي ومساءلة مرتكبيه، وطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني”.

واستُشهد 8 فلسطينيين، الاثنين، وأصيب 50 بجروح بينهم 10 بحالة خطرة في عملية عسكرية إسرائيلية هي الأكبر منذ عام 2002 على مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وفي أعقاب عملية القصف، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات عسكرية مدينة جنين من محاور عدة، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم.

بدورها، نددت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس “بالجريمة النكراء والمجزرة البشعة” التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين ومخيمها الاثنين، وما زالت مستمرة.

وقالت الأمانة العامة في بيان صدر عنها “إن هذه المجزرة البشعة وما سبقها من مجازر مماثلة، والتي تتزامن مع العدوان المستمر على المسجد الأقصى المبارك والتهديد باقتحامه بقوة السلاح وبمزيد من العنف، تؤكد بوضوح أن إسرائيل التي تحكمها عصابات المستوطنين الإجرامية تشن حربًا حقيقية على شعبنا الفلسطيني تستهدف وجوده وتعمل على اجتثاثه من جذوره، وذلك بعد أن أعادت الصراع إلى مربعه الأول، ما يعني أن دولة الاحتلال استبدلت مسار الدم والقتل والتشريد والتهجير بمسار السلام”.

ودعت إلى “تشكيل أوسع جبهة وطنية للتصدي لهذه الحرب الشعواء التي تقتل خيرة أبناء شعبنا، وخاصة الشباب والنشء الجديد، في مسعى واضح لذبح الجيل الذي نراهن عليه في بناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس”.