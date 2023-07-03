“سمعنا صراخهم”.. كتيبة جنين: نهاجم منزلا تحصن فيه جنود الاحتلال ونشتبك معهم من مسافة صفر

أكدت سرايا القدس- كتيبة جنين الوحدة الخاصة أنها تهاجم منزلًا تحصّن فيه جنود الاحتلال، وتخوض معهم اشتباكات من مسافة صفر.

وأشارت في بيان الاثنين أن “مجاهدي الكتيبة سمعو صراخ الجنود من داخل المنزل”.

وأوضحت أن طائرات الاحتلال استهدفت محيط أحد المنازل في محاولة لفك الحصار عن جنوده الذين حاصرتهم الكتيبة، لافتة إلى أن مقاومي الحركة يستهدفونهم “بصليات كثيفة من الرصاص والقنابل اليدوية”.

وفي بيان آخر، قالت كتيبة جنين “المجاهدون يواجهون في هذه اللحظات هجومًا على أكثر من محور على أطراف المخيم، ويستهدفون قوات الاحتلال بالرصاص والعبوات الناسفة”.

وأوضح البيان أن مقاومي الكتيبة “يستهدفون قوات وآليات الاحتلال بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص، ويفجّرون عددًا من العبوات الناسفة، ردًّا على استهداف المساجد والبيوت الآمنة”.

تفجير مركبات إسرائيلية

وكانت كتيبة جنين قد أكدت، الاثنين، أنها أوقعت قوات إسرائيلية في كمائن وفجّرت مركبة عسكرية بعبوات ناسفة، وأنها ما زالت تخوض اشتباكات بمناطق عدة من مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية.

وأوضحت سرايا القدس في بيان نشرته عبر قناة “كتيبة جنين” على تلغرام “تمكن مجاهدونا من تفجير عدد من عبوات طارق 1 التي تدخل الخدمة لأول مرة، حيث تم تفجيرها بجيب (مركبة عسكرية) مصفح صباح اليوم”.

هدم غرف قتالية لمقاومين

من جهتها، قالت قوات الاحتلال إنه في عملية مشتركة للجيش والشاباك، تم هدم غرف عمليات قتالية تابعة للمقاومين الفلسطينيين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات الاحتلال أفيخاي أدرعي أن غرف العمليات المستهدفة تم استخدامها “للاستطلاع ومراقبة قوات الجيش أثناء القيام بنشاطاتها”.