روسيا تعلن إحباط محاولة لاغتيال حاكم القرم ودفاعها يؤكد تدمير دبابات ليوبارد الألمانية

أعلنت أجهزة الأمن الروسية، اليوم الاثنين، إحباط محاولة أوكرانية لاغتيال حاكم شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في العام 2014، عبر زرع عبوة ناسفة في سيارته.

وأفاد جهاز الأمن الفدرالي الروسي (إف إس بي) في بيان نشرته وكالات أنباء محلية “إحباط محاولة لاغتيال حاكم القرم سيرغي أكسيونوف دبّرتها أجهزة الاستخبارات الأوكرانية”، مشيرًا إلى توقيف شخص في إطار التحقيق بالمحاولة.

واعتُقل مواطن روسي مولود عام 1988 بشبهة تجنيده من “جانب أفراد في جهاز الاستخبارات الأوكرانية (إس بي يو)” وفق ما أفاد المصدر نفسه، مؤكدًا أن الرجل “تابع تدريبًا على استخبارات التخريب في أوكرانيا بما يشمل المتفجرات”.

وأضاف “لم يتسن الوقت لواضع القنبلة لتنفيذ نيته الإجرامية، لأنه اعتُقل عندما كان يتسلم العبوة الناسفة من مخبأ”.

واتهمت السلطات الروسية الرجل بمحاولة “ارتكاب عمل إرهابي، وحيازة متفجرات بشكل غير قانوني”.

ولم تعلق السلطات الأوكرانية على الاتهامات الروسية حتى الآن.

وكتب أكسيونوف عبر تلغرام “أجهزة الاستخبارات تعمل بشفافية وفاعلية. أنا على ثقة بأننا سنعثر على المحرضين على هذه الجريمة ونعاقبهم”، شاكرًا جهاز الأمن الفدرالي الروسي على “إحباطه محاولة الاغتيال” هذه.

ومنذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، نُفذت هجمات عدة قُتل فيها أو جُرح مسؤولون عيّنهم النظام الروسي للبلاد، نسبتها موسكو إلى كييف.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم في مارس/آذار 2014، بعد تدخل للقوات الروسية الخاصة و”استفتاء” دانته كييف والدول الغربية.

ميدانيًّا، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن القوات الروسية دمرت 16 دبابة من طراز ليوبارد ألمانية الصنع.

وأضاف في مؤتمر عبر الهاتف، مع قادة عسكريين في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوريجيا ودونيتسك، حيث تشن التشكيلات المسلحة الأوكرانية هجمات فاشلة “قامت القوات الروسية بتدمير 15 طائرة و3 مروحيات و920 قطعة من المدرعات، بما في ذلك 16 دبابة من طراز ليوبارد، وهذا يُمثل 100% من الدبابات من هذا الطراز التي سلمتها بولندا والبرتغال إلى كييف”، حسب وكالة تاس الروسية للأنباء.

Russian forces wiped out 16 German-made Leopard tanks or actually 100% of this armor supplied to the Kiev regime by Poland and Portugal, Russia’s Defense Minister Sergey Shoigu said at a conference call with military commanders:https://t.co/7lh54qLcmr pic.twitter.com/uj4kArCnUH

— TASS (@tassagency_en) July 3, 2023