رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو العالم لوقف العدوان على جنين وفرض “كل عقوبة ممكنة” على إسرائيل (فيديو)

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، العالم إلى “وقف العدوان على جنين فورا، والتصدي لقطعان المستوطنين، وإيقاع كل عقوبات ممكنة بحق إسرائيل”.

وأضاف اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الفلسطينية، في رام الله، أن إسرائيل ارتكبت جريمة جديدة اليوم في مخيم جنين ارتقى خلالها شهداء وعشرات الجرحى، وتم تدمير البنية التحتية وممتلكات المواطنين الأبرياء.

وتابع: “ما يجري هو محاولة جديدة لإزالة المخيم عن الوجود وتهجير أهله، إن جنين البطلة ومخيمها العنيد الصامد عصيان على الاحتلال وغزواته مثلهما مثل بقية مدننا وقرانا ومخيماتنا، إن شعبنا البطل سيتصدى لهذا العدوان الذي يجري تحت أنظار المجتمع الدولي وأعينه، إذ الأبرياء يُقصفون بالطائرات، ولن يركع شعبنا ولن يستسلم، وسنبقى في مواجهة إلى أن يزول هذا الاحتلال المجرم”.

وأكد أن الحكومة الإسرائيلية “التي تريد حسم الصراع معنا بالعدوان تدرك أن النصر حليف الشعوب المظلومة التي تقاتل من أجل حريتها واستقلالها”، مشيرا إلى أن هذا العدوان “حلقة مكملة لما يقوم به المستوطنون من إرهاب واعتداءات”.

الدمار الذي خلفته جرافات الاحتلال خلال العدوان على جنين. pic.twitter.com/C8xBazoeRP — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 3, 2023

ودعا اشتية العالم “إلى وقف العدوان على أهلنا في جنين فورا، والتصدي لقطعان المستوطنين، وإيقاع كل عقوبات ممكنة بحق إسرائيل المعتدية التي ترعى الإرهاب وإرهاب والمستوطنين”، مشددا على ضرورة “مواجهة الاستيطان الرعوي الذي يهدف إلى الاستيلاء على مزيد من الأرض وإقامة المزيد من المستوطنات”.

وقال إن “الجرائم في جنين ونابلس وغزة لن تجلب الأمن لإسرائيل، ما دام يُعتدى على شعبنا الفلسطيني”، مؤكدا أن الرئيس محمود عباس والحكومة “يتابعون مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل وقف العدوان”، وقال: “سنوفر كل ما نستطيع من أجل تعزيز صمود أهلنا في جنين ومخيمها”.