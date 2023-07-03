حماس والجهاد تتوعدان إسرائيل بالرد على عدوان جنين: كل الخيارات مفتوحة

حملت حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التداعيات المترتبة على عمليتها العسكرية في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في بيان اليوم الاثنين، إن “الدم الذي يراق في جنين سيحدد طبيعة المرحلة المقبلة في كافة الاتجاهات والمسارات”، مضيفًا “شعبنا ومقاومته في كافة أماكن تواجده يعرفون كيفية الرد على هذا العدوان”.

المقاتلون الفلسطينيون يستبسلون بالدفاع عن جنين أمام الاجتياح العسكري الإسرائيلي pic.twitter.com/mUnl3VsfLO — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 3, 2023

من جانبه، قال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، في بيان آخر “العدوان الواسع على جنين لن يحقق أهدافه”، وحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عما يجري في جنين من عدوان، مضيفًا “جنين ستواصل ثورتها وانتفاضتها رغم جرائم الاحتلال”.

الاحتلال لن ينجح في تحقيق أهدافه من العدوان الواسع على جنين، وشعبنا ومقا مته سينتصرون في معركة الارادات مع العدو الصهيوني. — حازم قاسم (@hazemaq) July 2, 2023

بدورها، قالت حركة الجهاد الإسلامي في بيانها إن “العدو يتحمل المسؤولية الكاملة عن كل ما سيترتب على هذا العدوان”، مضيفة أن “المقاومة ستواجه العدو وستدافع عن الشعب، وكل الخيارات مفتوحة لضرب العدو ردا على عدوان جنين”.

وفي بيان آخر، قال مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي داود شهاب، إن “خيارات الرد ستكون واسعة وشاملة ما لم يتوقف العدوان على جنين”.

وأضاف في بيانه “قيادة المقاومة تتابع ما يجري في جنين وخياراتها مفتوحة في الدعم والإسناد”.

📹 متابعة صفا| قناصة الاحتلال يحدثون ثقبا في جدران إحدى العمارات في محيط المخيم pic.twitter.com/4Dgody9jLO — وكالة صفا (@SafaPs) July 3, 2023

واستشهد حتى اللحظة 5 فلسطينيين، وأصيب 27 آخرون من بينهم 7 في حالة خطرة، جراء العدوان الإسرائيلي الأكبر منذ عام 2002 علي مدينة جنين ومخيمها.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمشاركة نحو ألف جندي وعشرات الآليات المدرعة والمروحيات العسكرية، حملة عسكرية على جنين ومخيمها منذ أمس الأحد.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال “نقوم بتنفيذ سلسلة نشاطات عملياتية داخل جنين” ادعى أنها “تستهدف بنى تحتية إرهابية واعتقال نشطاء ومصادرة أسلحة وعبوات ناسفة”.

الدمار الذي خلفته جرافات الاحتلال خلال العدوان على جنين. pic.twitter.com/C8xBazoeRP — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 3, 2023

وقطعت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة عليه، ونشرت قناصتها فوق أسطحها، وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم.