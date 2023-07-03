الاحتلال يستهدف مستشفيين في جنين و”الصحة” تعلن خطة طوارئ قصوى (فيديو)

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفيين في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، بالإضافة إلى بناية سكنية داخل مخيم تابع للمدينة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الاثنين، أن “رصاص جيش الاحتلال اخترق نوافذ مستشفى الأمل في جنين، مما عرّض حياة المرضى والطواقم الطبية للخطر”.

ونشرت الوزارة تسجيلًا مصورًا يُظهر آثار إطلاق النار والأضرار الناجمة عنه.

وأوضحت أن الأمر لم يقتصر على هذا الحد، بل “منعت قوات الاحتلال الإسعاف من نقل امرأة حامل، ومارست تضييقات على عمل كوادر الإسعاف”.

ومستشفى ابن سينا أيضًا

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب المواطنين أمام قسم الطوارئ في مستشفى ابن سينا.

واستُشهد 9 فلسطينيين وأصيب 50 آخرون في عملية عسكرية إسرائيلية مستمرة في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية.

وفجر الاثنين، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة في مدينة جنين ومخيمها، يستخدم فيها طائرات مروحية ومسيّرات وقوات برية. وتعرّض صحفيون فلسطينيون لإطلاق نار خلال تغطية أحداث اقتحام القوات الإسرائيلية للمخيم.

خطة طوارئ قصوى

وأكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أن الوزارة تعمل بخطة طوارئ قصوى في جنين، لتقديم العلاج اللازم للجرحى وتوفير جميع الاحتياجات الصحية اللازمة.

وذكرت الوزيرة أن الوزارة قامت، منذ اللحظات الأولى لعدوان الاحتلال على جنين، بتجهيز مراكز علاج وأقسام عناية مكثفة في محيط المدينة والمحافظات المجاورة، وأن الطواقم تعمل على تنسيق مستمر لنقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات قلقيلية ونابلس لتخفيف الضغط وتقديم ما يلزم من علاج.