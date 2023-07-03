إضراب عام ومسيرات غضب في فلسطين حدادا على أرواح شهداء جنين (فيديو)

عم الإضراب ومسيرات الغضب، الاثنين، جنين وعددًا من المدن الفلسطينية، بينما جرى تعليق الدوام في مؤسسات تعليمية وجامعية، حدادًا على أرواح شهداء جنين والبيرة في الضفة الغربية المحتلة.

ودعا بيان للقوى الوطنية في الضفة إلى التصعيد والنزول إلى الشوارع وقطع الطرق أمام المستوطنين، ردًّا على عدوان الاحتلال في مخيم جنين.

مسيرة في رام الله

وشارك المئات من الفلسطينيين، مساء الاثنين، في مسيرة غاضبة خرجت في مدينة رام الله، تنديدًا بالمجزرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وانطلقت المسيرة من دوار المنارة، وجابت شوارع المدينة، وردد المشاركون فيها شعارات منددة بجرائم الاحتلال.

وكانت مواجهات قد اندلعت مع قوات الاحتلال قرب حاجز قلنديا، وقرب الحاجز العسكري المقام على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، أصيب خلالها عدد من المواطنين برصاص الاحتلال.

مسيرة في رام الله؛ نصرة لجنين ومخيمها. pic.twitter.com/XCNRyaZ4hz — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 3, 2023

مسيرة في بيت لحم

وفي بيت لحم، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، مسيرة سلمية شمالي المدينة، خرجت تنديدًا بعدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها.

وانطلقت المسيرة من مخيم عايدة شمالًا، وصولًا إلى منطقة “باب الزقاق”، ومن هناك انطلق المشاركون عبر شارع القدس – الخليل الرئيس، ولدى وصولهم إلى المدخل الشمالي لبيت لحم قمعتهم قوات الاحتلال باطلاق قنابل الغاز والصوت، مما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

مــواجــهات مع الاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم، نصرة لجنين. pic.twitter.com/XoVabvBUET — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 3, 2023

مسيرة في غزة

وفي غزة، تظاهر عشرات الفلسطينيين قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، الاثنين، تنديدًا بالعملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة جنين ومخيمها.

وتجمّع الشبان قرب السياج الفاصل مع إسرائيل، ورفعوا علم فلسطين، وأشعلوا إطارات السيارات المستعملة.

تغطية صحفية: شبان يشعلون الإطارات عند السياج الفاصل شرق غزة دعماً وإسنادًا لجنين" pic.twitter.com/NgvSA1ZjNA — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) July 3, 2023

وعلى الجانب الإسرائيلي من السياج الفاصل، شوهدت قوات من الجيش تجوب المكان، وأخرى تعتلي أماكن مرتفعة، تحمل أسلحة مختلفة تزامنًا مع التظاهرة.

مسيرة في أم الفحم

وتظاهر العشرات من أهالي أم الفحم ومنطقة وادي عارة، داخل أراضي عام الـ48، مساء اليوم، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

ورفع المشاركون في الوقفة، التي جاءت بدعوة شبابية من أم الفحم، العلم الفلسطيني ورددوا هتافات ضد العدوان، وأخرى إسنادا لأهالي جنين ومخيمها.

ودعوا إلى وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على جنين منذ ساعات الفجر، والذي أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء، وإصابة العشرات، إضافة لدمار وخراب في الشوارع والبنية التحتية وحصار أهالي المخيم في منازلهم.

ومنذ فجر الاثنين، استُشهد 8 فلسطينيين وأصيب 100 آخرون في عملية عسكرية إسرائيلية مستمرة في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية، بينما استُشهد تاسع قرب مدينة البيرة (وسط).