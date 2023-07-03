إدانات عربية وإسلامية للعدوان الإسرائيلي على جنين

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الاثنين، بشدة “الجرائم التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها، ضد المواطنين المدنيين العزل، والطواقم الطبية والمراكز الصحية”.

واعتبرت في بيان أن “هذه الجرائم النكراء تشكل امتدادا لسجل الجرائم وإرهاب الدولة المنظم، الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني”.

وحمّلت المنظمة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية المباشرة “عن تداعيات هذه الجرائم التي تستدعي التحقيق والمساءلة”، داعية في الوقت نفسه “مجلس الأمن الدولي إلى تحمل المسؤولية وإنفاذ قراراته ذات الصلة، ووضع حد لهذا الإرهاب الإسرائيلي المتواصل، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني”.

أعربت الأمانة العامة ل #منظمة_التعاون_الإسلامي عن إدانتها الشديدة للجرائم التي اقترفتها قوات الاحتلال #الإسرائيلي في مدينة #جنين ومخيمها ضد المواطنين المدنيين العزل والطواقم الطبية والمراكز الصحية وتدمير البنية التحتية وهدم البيوت والمساجد، معتبرة أن هذه الجريمة النكراء تشكل pic.twitter.com/Zs23v2RReI — منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) July 3, 2023

جريمة حرب

وأدانت جامعة الدول العربية “بأشد العبارات العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين”، مطالبة المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن والدول الأعضاء بتحمل مسؤولياتهم في الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وأكدت الجامعة في بيان لها اليوم، أن “هذا العدوان يمثل تقويضا لمساعي ومحاولات إعادة إحياء مسار السلام”، محذرة من “تبعات هذا العدوان وتداعياته البالغة الخطورة على الأمن والاستقرار بفلسطين والمنطقة”.

وأشارت إلى “ما يوقعه هذا العدوان الإجرامي من ضحايا ودمار في سياق استمرار وتصاعد العدوان والاجتياحات الإسرائيلية، واستخدام القوة العسكرية المفرطة، بما فيها الطيران ضد العزل في المدن والقرى والمخيمات، إلى جانب ما يرتكبه المستوطنون من اعتداءات”.

وحملت الجامعة العربية “دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان بوصفه جريمة حرب وانتهاكا للمواثيق والقوانين وقرارات الشرعية الدولية”.

معالي الأمين العام: الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على مخيم جنين تمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق والقوانين الدولية وتعرقل جهود عملية السلام https://t.co/zXLG3YTHYF#مجلس_التعاون pic.twitter.com/LNvwcr89L5 — مجلس التعاون (@GCCSG) July 3, 2023

انتهاك صارخ

من جانبه أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن “إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية الصارخة والمستمرة على الشعب الفلسطيني التي كان آخرها الاعتداء على مخيم جنين بالضفة الغربية”.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي في بيان اليوم: “إن اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلية على مخيم جنين يمثل انتهاكا صارخا للمواثيق والقوانين الدولية ويعرقل جهود عملية السلام لحل القضية الفلسطينية”.

وطالب “بضرورة التحرك الدولي الفوري والعاجل، لوقف هذه الاعتداءات الوحشية والممارسات القمعية، التي أدت لسقوط عدد من الشهداء والمصابين من الشعب الفلسطيني الشقيق”.

وجدد البديوي دعوته “مؤسسات المجتمع الدولي للتدخل بقوة وسرعة لإعادة إحياء جهود تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في إقامة دولته على أراضي عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

وقد استشهد 8 فلسطينيين وأصيب 50 بينهم 10 في حالة الخطر، بعملية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي مستمرة، منذ فجر اليوم الاثنين، في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية.