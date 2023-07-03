سياسة|فلسطين

تغريبة جديدة.. الاحتلال يجبر أهالي مخيم جنين على مغادرته وفلسطين تطالب بتدخل دولي عاجل (فيديو)

فلسطينيون يغادرون منازلهم في جنين تحت تهديد الاحتلال (شبكة قدس - وهج بني مفلح)
3/7/2023-|آخر تحديث: 4/7/202312:05 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

أرغم الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، مئات المواطنين من أهالي مخيم جنين على مغادرته تحت تهديد قصف منازلهم.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أجبرت مئات المواطنين على إخلاء منازلهم في المنطقة القريبة من دوار الحصان، وذلك بعد أن طالبتهم عبر مكبرات الصوت بإخلائها، مؤكدين لجوء العائلات إلى ساحات المستشفيات وقاعة بلدية جنين.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية جريمة طرد عائلات فلسطينية في مخيم جنين وتهجيرها من منازلها تحت حجج أمنية واهية “وسط حالة من الترهيب التي فرضتها قوات الاحتلال على المخيم، مما يعيد إلى أذهاننا نكبة شعبنا”.

وقالت الوزارة إن هذه الجريمة انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال للأرض الفلسطينية.

 

وقال مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر، للجزيرة مباشر، إن أعدادًا كبيرة من الأهالي توجهت إلى المستشفى هربًا من هجمات الاحتلال.

وأظهرت صور تداولها ناشطون على مواقع التواصل عائلات فلسطينية وهي تخرج من بيوتها التي تحاصرها الآليات العسكرية الإسرائيلية، باتجاه المستشفيات.

 

كما أظهرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة نازحة من الأهالي، وهي تقف على باب أحد المستشفيات الحكومية.

وقال كمال أبو الرب، نائب محافظ جنين، إنه تم فتح مراكز إيواء للنازحين بينها مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومراكز مجتمعية ومتنزهات، وإنه يجري التنسيق مع مديرية التربية والتعليم لفتح المدارس. وأضاف “المشهد يعيدنا إلى نكبة عام 1948”.

غارة جديدة

وتأتي مغادرة الأهالي بيوتهم، بالتزامن مع شن الاحتلال غارة جوية على مسجد الأنصار، بينما قالت هيئة البث الإسرائيلية “تقييم الجيش أن العملية في جنين ستستمر بين بضع ساعات ويوم”.

وأضافت الهيئة “لا تزال هناك أهداف قليلة تريد إسرائيل تحقيقها في جنين”.

وكانت قوات الاحتلال قد بدأت عدوانها على مدينة جنين ومخيمها، بعد منتصف الليلة الماضية، بقصف منزل وسط المخيم، كما قصفت طائرات الاحتلال بالصواريخ مواقع عدة داخل المخيم وعلى أطرافه.

وفي أعقاب عملية القصف، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال -تُقدَّر بـ150 آلية عسكرية ترافقها جرافات- مدينة جنين من محاور عدة، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة عليه.

ونشرت قوات الاحتلال قناصتها فوق أسطحها، وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم، وحرثت بعض الشوارع بالجرافات و”البلدوزرات” العسكرية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الفلسطينية