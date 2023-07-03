أكثر من 100 نائب بريطاني يطالبون الحكومة بالتحرك للإفراج عن علاء عبد الفتاح

دعا أكثر من 100 نائب بريطاني، اليوم الاثنين، الحكومة إلى بذل مزيد من الجهد للإفراج عن المعارض المصري البريطاني علاء عبد الفتاح المسجون منذ أكثر من 3 سنوات في مصر.

وحكم على علاء عبد الفتاح المحتجز منذ نهاية عام 2019 بالسجن 5 سنوات بتهمة نشر “معلومات كاذبة” بعد إعادة نشره على فيسبوك منشورا يتهم شرطيا بالتعذيب.

وفي رسالتهم الموجهة إلى وزير الخارجية جيمس كليفرلي، أعرب النواب عن “قلقهم من عدم إحراز تقدم” في هذا الملف.

وخلال مؤتمر المناخ، سلطت الحملة التي قادتها أسرة المدون البالغ من العمر 42 عاما الضوء على قضيته، في حين كان علاء ينفذ إضرابا عن الطعام منذ 7 أشهر. وبعد ذلك بفترة وجيزة استأنف تناول الطعام في السجن.

واستنكر البرلمانيون على وجه الخصوص عدم تلقي علاء عبد الفتاح أي زيارة من ممثلي السفارة البريطانية في سجنه، ودعوا الحكومة إلى التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمحاولة حث القاهرة على التحرك في هذه القضية.

كما طلبوا من وزارة الخارجية تحديث نصائحها للمسافرين البريطانيين إلى مصر لتحذيرهم من مخاطر التعرض للتوقيف.

وستُسلم الرسالة إلى الحكومة خلال تجمع أمام وزارة الخارجية في لندن ظهر اليوم الاثنين، دعت إليه منظمة العفو الدولية. وتشارك في التجمع والدة علاء عبد الفتاح ليلى سويف.

واعتقلت السلطات المصرية محامي عبد الفتاح، الحقوقي محمد الباقر، عام 2019 وحكمت عليه بالسجن 4 سنوات بتهمة نشر “أنباء كاذبة”.

وفي إبريل/ نيسان الماضي اعتقلت زوجته نعمة الله هشام لفترة وجيزة بعد زيارة زوجها في السجن واستنكارها ظروف احتجازه على وسائل التواصل الاجتماعي.