رغم الانتقادات الغربية الواسعة.. إعادة انتخاب الصيني شو دونيو رئيسا لمنظمة “الفاو”

أعيد انتخاب الصيني شو دونيو رئيسًا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم الأحد، على الرغم من تعرضه لانتقادات واسعة من الحكومات الغربية.

وحصل رئيس المنظمة (59 عامًا) والذي لم يكن أمامه مرشح منافس، على 168 صوتا من أصل 182 صوتًا في الجمعية العامة في روما. ومن المقرر أن تستمر الولاية الثانية لشو، ومدتها أربع سنوات، حتى نهاية يوليو/ تموز 2027.

I am humbled to have been elected Director-General for a 2nd term. I look forward to working together with Members, partners & FAO employees to create a more accountable, impactful & fit-for-purpose Organization to achieve #SDGs #4Betters. #FAOConference https://t.co/qL8LHyPjXD pic.twitter.com/XXZUKT0Fja — FAO Director-General QU Dongyu (@FAODG) July 2, 2023

ويتعرض السياسي الصيني السابق لضغوط منذ فترة طويلة، خاصة من الدول الغربية، حيث يقول دبلوماسيون إن التعاون مع شو صعب.

ووفقًا لبحث حديث أجرته هيئة الإذاعة العامة الألمانية (إيه آر دي)، قام رئيس المنظمة بمواءمة المنظمة المهمة التابعة للأمم المتحدة مع المصالح الصينية في السنوات الأخيرة. وتتلقى المنظمة، التي تحاول مكافحة الجوع وتحسين التغذية وتعزيز الأمن الغذائي، تمويلا بمليارات الدولارات.