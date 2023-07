رغم الانتقادات الغربية الواسعة.. إعادة انتخاب الصيني شو دونيو رئيسا لمنظمة “الفاو”

أعيد انتخاب الصيني شو دونيو رئيسًا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم الأحد، على الرغم من تعرضه لانتقادات واسعة من الحكومات الغربية.

وحصل رئيس المنظمة (59 عامًا) والذي لم يكن أمامه مرشح منافس، على 168 صوتا من أصل 182 صوتًا في الجمعية العامة في روما. ومن المقرر أن تستمر الولاية الثانية لشو، ومدتها أربع سنوات، حتى نهاية يوليو/ تموز 2027.

