انقطاع الكهرباء وشح الوقود يزيدان من معاناة مرضى مستشفى نيالا في دارفور (فيديو)

منذ بدء الاقتتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قبل أكثر من شهرين، تتجدد معاناة السودانيين يومًا تلو الآخر.

وتسبب الاقتتال، خاصة في الخرطوم ودارفور -أبرز مدينتين تشهدان إطلاقًا للنار بين الطرفين- في وقف العديد من الخدمات الأساسية للمواطنين من كهرباء وماء وغاز، مما صعّب الحياة وزاد من معاناتهم.

ويشهد السودان أوضاعًا كارثية في النظام الصحي، إذ خرج العديد من المستشفيات في الخرطوم ودارفور من الخدمة تمامًا، كما تعاني المشافي التي تعمل نقصًا مستمرًّا في الكهرباء والوقود يهدد حياة المرضى.

ومع انقطاع الكهرباء يصعب توفير الأكسجين للمرضى، ويصعب إجراء الجراحات العاجلة، وتتوقف غرف العناية المركزة عن الخدمة، مما يمكن أن يعرّض المرضى للوفاة.

ووصفت إحدى السودانيات من داخل مستشفى نيالا في إقليم دارفور الوضع بأنه “مأساوي وكارثي”. وقالت “جئنا إلى المستشفى، وجدنا الكهرباء منقطعة منذ ساعتين، وكلما حاولنا الضغط من أجل الحصول على الأكسجين، يقولون لنا اتصلوا بفني المُولّد”.

ويقول أحد العمال في المستشفى “الكهرباء فوق كل شيء. أرواح ناس تحتاج إلى عمليات وغرف بالعناية المركزة، وجثث في ثلاجة المشرحة مرتبطة بها بشكل مباشر، كما أن العديد من المواطنين في حاجة ضرورية إليها”. وأكد أن المستشفى بدون كهرباء لا يقدر على تقديم أي خدمات للمواطنين.

ومنذ 15 أبريل/نيسان، يشهد السودان اشتباكات بين الجانبين في الخرطوم ومدن أخرى، ويتبادل الطرفان اتهامات ببدء القتال وخرق الهدن التي لم تفلح في وضع نهاية لاشتباكات خلَّفت أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، وما يزيد على 2.2 مليون نازح.