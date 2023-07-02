سياسة

إسرائيل تعلن رصد صاروخ مضاد للطائرات أطلق من سوريا تجاه أراضيها

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللفتنانت جنرال أفيف كوخافي (AFP)
2/7/2023-|آخر تحديث: 2/7/202301:32 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

الجيش الإسرائيلي: رصد صاروخ مضاد للطائرات أطلق من سوريا تجاه الأراضي الإسرائيلية وانفجر في الهواء.

الإعلام الرسمي السوري: الدفاعات الجوية تصدت لعدد من الصواريخ المعادية في أجواء ريف حمص وأسقطت معظمها.

 

 

المصدر : وكالات