إسرائيل تعلن رصد صاروخ مضاد للطائرات أطلق من سوريا تجاه أراضيها

الجيش الإسرائيلي: رصد صاروخ مضاد للطائرات أطلق من سوريا تجاه الأراضي الإسرائيلية وانفجر في الهواء.

الإعلام الرسمي السوري: الدفاعات الجوية تصدت لعدد من الصواريخ المعادية في أجواء ريف حمص وأسقطت معظمها.