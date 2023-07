التعاون الإسلامي: تدنيس المصحف والإساءة إلى النبي ليست حوادث إسلاموفوبيا عادية.. والسويد: نواجه خطر حدوث تهديدات

دعت منظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ موقف موحَّد وتدابير جماعية ضد تكرار حوادث تدنيس المصحف الشريف والإساءة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

جاء ذلك في كلمة الأمين العام للمنظمة أمام الاجتماع الاستثنائي الذي عُقد اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة في محافظة جدة بالسعودية، لمناقشة الإجراءات بشأن تداعيات واقعة حرق المصحف في السويد أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقالت المنظمة إن “تدنيس المصحف والإساءة إلى النبي ليست حوادث إسلاموفوبيا عادية”، مشددة على ضرورة إرسال تذكير مستمر إلى المجتمع الدولي بشأن التطبيق العاجل للقانون الدولي، الذي يحظر بوضوح أي دعوة إلى الكراهية الدينية.

من جهتها، أصدرت وزارة الخارجية السويدية بيانًا أكدت فيه أنها تكفل حرية التعبير بجميع أنحاء البلاد، لكنها أكدت أيضًا أن هذا لا يعني أن الحكومة تدعم كل رأي يتم التعبير عنه.

وأضافت “يمكن للتجمعات العامة التي تُعَد قانونية تمامًا أن تكون أيضًا مستقطبة ومسيئة. مظاهرات مثل تلك التي جرت يوم الأربعاء ينطبق عليها ذلك، كما أن لها عواقب وخيمة على السلامة والأمن الداخليين في السويد”.

وأشارت الخارجية إلى أن السويد الآن في وضع يواجه خطر حدوث تهديدات، قائلة “تخبرنا التجربة أن هناك أفرادًا جاهزين لاستخدام العنف الشديد للرد على هذا النوع من المظاهرات، وغالبًا ما يأتون من خارج السويد”.

Sweden takes threats to its freedom, safety and security extremely seriously. For this reason, our authorities are now stepping up their efforts to prevent and address any new threats: https://t.co/WREODinQbE

— Tobias Billström (@TobiasBillstrom) July 2, 2023