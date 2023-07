“يُضربون ويكبّلون ويفتشون عرايا”.. منظمة بريطانية تكشف مآسي “أطفال الحجارة” في سجون الاحتلال (فيديو)

كشفت منظمة (إنقاذ الطفولة) البريطانية في تقرير لها، نشرته أمس الاثنين، عن مأساة يعيشها الأطفال الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ورصدت المنظمة بالأرقام أن 86٪ من الأطفال الفلسطينيين المحبوسين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يتعرضون للضرب والتنكيل و69٪ منهم يُفتَشون عرايا و42٪ أصيبوا وقت الاعتقال.

وقال تقرير المنظمة غير الحكومية إن الأطفال المحتجزين يصابون بطلقات نارية وكسور في العظام، يتم استجوابهم في أماكن مجهولة دون مقدم رعاية ويُحرمون من الطعام والماء والنوم.

وأجرت المنظمة بحثًا في معاناة الأطفال في سجون الاحتلال، والذين تكون تهمتهم الرئيسية “إلقاء الحجارة”، والتي تصل عقوبتها في قانون الاحتلال الإسرائيلي إلى السجن 20 عامًا.

Vital research from

Save the Children. Demand our government sanctions apartheid Israel's crimes. #FreePalestine

Stripped, beaten and blindfolded: new research reveals ongoing violence and abuse of Palestinian children detained by Israeli military https://t.co/9SgYOQ8J34

— IPSC (@ipsc48) July 10, 2023