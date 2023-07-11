مخطط إسرائيلي لإقامة مستوطنة جديدة في قلب القدس المحتلة

تخطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي لبناء مستوطنة كبيرة بين بلدات فلسطينية في القدس الشرقية المحتلة.

ويشمل المخطط الاستيطاني، حسب ما نقلته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بناء 450 وحدة استيطانية في منطقة مساحتها 12 دونمًا، تقع بين قريتي أم ليسون وجبل المكبر في القدس المحتلة.

ويقضي المخطط بإحاطة المستوطنة بجدار، حيث من المقرر أن تنظر ما تسمى “اللجنة المحلية للتخطيط والبناء” في هذا المخطط الأسبوع المقبل.

وقد بادرت سلطات الاحتلال بوضع مخططات لإقامة عدد من المستوطنات في القدس المحتلة، بينها مستوطنة “غفعات هشكيد” المحاذية لقرية شرفات، ومستوطنة “كدمات تسيون” بالتعاون مع جمعية “عطيرت كوهانيم” الاستيطانية، وتقضي إقامتها بتهجير فلسطينيين من منازلهم. ويجري التخطيط حاليًّا لإقامة مستوطنات قرب قرية صور باهر وحي الشيخ جراح.

وأدانت الخارجية الفلسطينية، قبل أيام، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتصديق النهائي على بناء نحو 5700 وحدة استيطانية جديدة لتعميق وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية على أراضي المواطنين الفلسطينيين.

وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية قد قالت، يوم الأحد، إن جيش الاحتلال نفّذ 256 عملية هدم، استهدفت 303 منشآت فلسطينية خلال النصف الأول من عام 2023.

وأضافت في تقريرها نصف السنوي، أن 543 شخصًا تضرّروا من عمليات الهدم، بينهم 272 طفلًا.

وأشارت الهيئة إلى أن جيش الاحتلال أصدر خلال المدة نفسها 822 إخطارًا لهدم منشآت فلسطينية بحجة عدم الترخيص في ارتفاع ملحوظ وقياسي لعدد تلك الإخطارات، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والذي سبقه.

وأوضحت الهيئة الحكومية أنها رصدت 4073 اعتداءً نفّذتها سلطات الاحتلال والمستوطنون ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، تشمل تخريب أراضٍ وتجريفها، واقتلاع أشجار ومصادرة ممتلكات وإغلاقات وحواجز، وإصابات جسدية.

ولفتت إلى أن المستوطنين الإسرائيليين نفّذوا ما مجموعه 1148 اعتداءً، تسببت في استشهاد 8 مواطنين فلسطينيين.

وأضافت أن سلطات الاحتلال درست ما مجموعه 75 مخططًا هيكليًّا لتوسعة مستوطنات أو إقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، تشمل أكثر من 13 ألف وحدة سكنية.

وتحدثت الهيئة عن إقامة 13 بؤرة استيطانية خلال الفترة نفسها على أراضي المواطنين الفلسطينيين معظمها بؤر رعوية (يقيم فيها رعاة مع أغنامهم)، في وقت جرى فيه مصادرة أكثر من 44 ألف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع) من قِبل جيش الاحتلال بذرائع مختلفة.

وقالت الهيئة الفلسطينية إن دولة الاحتلال ومجموعات من المستوطنين تسببوا في قطع وتضرر ما مجموعه 8340 شجرة منذ مطلع العام الجاري.