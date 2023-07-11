تفاقم معاناة أسرى سجن النقب ومعتقلو عوفر يقررون خطوات احتجاجية ضد إجراءات الاحتلال

قال نادي الأسير الفلسطيني إن معاناة الأسرى في سجن النقب الإسرائيلي تتفاقم جراء الاكتظاظ داخل الغرف مع تصاعد أعداد المعتقلين.

وأكد نادي الأسير الفلسطيني في بيان، أنه في ضوء الارتفاع المستمر في أعداد المعتقلين مؤخرًا، فإن الأسرى وتحديدًا في السّجون التي يحتجز فيها المعتقلون الجدد، يُعانون من الاكتظاظ داخل الزنازين، وذلك على الرغم من وجود قرار من المحكمة العليا للاحتلال، يحدد المساحة المتاحة لكل أسير في كل غرفة.

وأوضح نادي الأسير، أن المعاناة تفاقمت في سجن النقب، الذي يعتبر من أكبر السّجون المركزية، إذ يبلغ عدد الأسرى فيه نحو 1400 أسير.

وأضاف البيان “في غالبية الغرف هناك زيادة ما معدله أسيران، حيث يضطر الأسرى إلى النوم على الأرض بسبب الاكتظاظ في الغرفة، وذلك في غالبية الأقسام”.

وأوضح نادي الأسير أن قضية الاكتظاظ أثرت في الأسرى على عدة مستويات ومناحٍ تتعلق بالحياة الاعتقالية اليومية للأسرى.

وذكر البيان أن الأسرى طالبوا بالتحرك قانونيًّا، لإلزام إدارة السجون بالالتزام بما صدر في قرار المحكمة العليا، من حيث المساحة المتاحة لكل أسير.

وأكد الأسرى أنّه إذا استمرت إدارة السجون في تجاهل هذه القضية، فسيضطر الأسرى إلى الذهاب إلى خطوات نضالية لمواجهة ذلك.

خطوات احتجاجية في عوفر

وفي سجن عوفر، قرر الأسرى إغلاق الأقسام، وإعلان حل الهيئات التنظيمية اليوم في خطوة أولية، احتجاجًا على: