وسط بكاء أهل الدار.. مستوطنون يستولون بالقوة على منزل عائلة مقدسية بدعم من الاحتلال (شاهد)

اقتحم مستوطنون فجر اليوم الثلاثاء، منزل عائلة “صب لبن” في عقبة الخالدية بالبلدة القديمة في القدس واستولوا عليه، وذلك بعد اقتحامه من قبل قوات الاحتلال وإخلائه من أصحابه واعتقال المتضامنين مع العائلة هناك.

وقال أحمد صب لبن -وهو أحد القاطنين في المنزل- لوكالة الأنباء الفلسطينية “هذا ما أخذناه كعائلة من منزلنا بعد أن تم إجلاء عائلتي صباح اليوم، شجرة من عمر ابني مصطفى كبرت معه في هذا البيت عمرها اليوم يتجاوز 17 عامًا، لم نطالب إلا بها كعائلة لتبقى معنا ذكرى إلى حين عودتنا إن شاء الله”.

قوات الاحتلال تجبر عائلة صب لبن على تفريغ محتويات منزلها تمهيدًا للسيطرة عليه pic.twitter.com/Yqr7U8eNZl — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) July 11, 2023

وظهرت نورا صب لبن في مقطع فيديو نشره “مركز معلومات وادي حلوة-القدس” وهي تبكي بحرقة أمام منزلها الذي سُلب منها، وقالت بأسى “اشتكيت لله منكم، الذي هو أكبر من الحكومة ومن الاحتلال، ستعود فلسطين وستظل القدس عربية ولن تصير يومًا إسرائيلية”.

وانتهت يوم الأحد الماضي، المهلة التي حددتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإخلاء منزل عائلة “صب لبن”.

وسبق للمستوطنين أن استولوا قبل عدة سنوات على جزء علوي من المبنى وجزء من أسفله، وبقي بيت عائلة “صب لبن” يتوسط المبنى الذي يحيطه الاستيطان من كل جهة.

“حارس أملاك الغائبين”

وكانت العائلة قد استأجرت المنزل عام 1953 من المملكة الأردنية، وتم منحها حقوق إيجار محمية، لكن بعد احتلال القدس جرى وضعه تحت إدارة ما يسمى “حارس أملاك الغائبين”، بادعاء أن ملكيته تعود لليهود، وهذا ما نفته العائلة بشكل قاطع.

وسبق لمحاكم الاحتلال أن منعت عام 2016، أبناء العائلة المقدسية “صب لبن” رأفت وأحمد وزوجته وأولاده، وشقيقتهما من الإقامة داخل المنزل؛ مما أدى إلى تشتت العائلة.

“تهجير عرقي”

من جهتها نددت وزارة شؤون القدس بإخلاء قوات الاحتلال للمنزل ومنحه للمستوطنين، وقالت الوزارة إن إخلاء المنزل من العائلة التي تقيم فيه منذ عام 1953 هو “لصوصية”، كما أنه “تهجير عرقي” يرقى إلى “جريمة حرب”.

وأشارت في بيان إلى أن الجريمة شارك فيها “النظام القضائي” الإسرائيلي الذي أعطى الضوء الأخضر لعملية الإخلاء، وشرطة الاحتلال التي نفذت الإخلاء، والجماعات الاستيطانية التي استولت على المنزل.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والحاسم لوقف جميع قرارات الإخلاء القسري وهدم المنازل والنشاط الاستعماري الاستيطاني، ومحاولات تقسيم المسجد الأقصى والاعتداءات على المقدسات.

اقتحام منازل جنين

وفي الضفة الغربية، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عددا من المنازل جنوب محافظة جنين، وأفادت مصادر أمنية للوكالة الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية طورة جنوب غرب جنين، وداهمت عدة منازل، وفتشتها، واستجوبت قاطنيها.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل ذوي الشهيد عبد الرحمن صعابنة في قرية فحمة، وفتشته، واستجوبت قاطنيه.

وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات اقتحمت قرية زبوبا غرب جنين، وسيرت آلياتها في شوارعها.