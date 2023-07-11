الدعم السريع: لا صلات تجارية بين حميدتي والرئيس الكيني (فيديو)

قال يعقوب نورين مستشار قائد قوات الدعم السريع إن الجيش السوداني “مختطف” من قبل الحركة الإسلامية، مؤكدًا أن “شرفاء” المؤسسة العسكرية يرفضون هذه الحرب.

وأضاف خلال مشاركته، الاثنين، في برنامج “المسائية” الذي يذاع عبر شاشة الجزيرة مباشر “نحن مع عودة الحكم المدني للسودان وتشكيل حكومة تعالج أصل المشكلة”.

وبشأن رفض الحكومة السودانية المشاركة في مباحثات سلام إفريقية للبحث عن حل للنزاع، ما لم يترأس اللجنة الرباعية طرف غير كينيا التي تتهمها بـ”عدم الحيادية”، قال نورين إنه كان على الجيش أن يقارن بنود المبادرة، بدلا من المطالبة بتغيير رئاسة الرئيس وليام روتو رئيس جمهورية كينيا للجنة الرباعية”.

وشدد نورين على أنه لا صلات تجارية أو اقتصادية بين محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع والرئيس الكيني وليام روتو.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، اعتبرت الخارجية السودانية أن الحكومة الكينية “تتبنى مواقف “مليشيا الدعم السريع المتمردة” وتؤوي عناصرها وتقدم لهم مختلف أنواع الدعم.

وفي وقت سابق، رفضت الحكومة السودانية المشاركة في مباحثات سلام إفريقية تقودها منظمة (الإيغاد) في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ما لم يترأس اللجنة الرباعية طرف غير كينيا.

وتقود الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد) مبادرة إقليمية للسلام في السودان.

وتستند المبادرة إلى لجنة رباعية برئاسة كينيا تضم إثيوبيا والصومال وجنوب السودان. وكانت اللجنة ثلاثية برئاسة جنوب السودان، قبل أن تتم توسعتها، في يونيو الماضي، بضم إثيوبيا إليها ونقل رئاستها إلى كينيا.

التقى وفد القوى السياسية والمدنية والمهنية المتواجد هذه الأيام في العاصمة الأثيوبية #اديس_ابابا بوزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، وذلك نهار اليوم الاثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣م. ناقش الاجتماع الدور المهم الذي تلعبه جيبوتي في جهود إحلال السلام في السودان من موقعها كرئيس للايقاد… pic.twitter.com/0yR2dSEGBS — Khalid Omer Yousif (@KHOYousif) July 10, 2023

ويشهد السودان منذ 15 إبريل الماضي، معارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”.

وأودى النزاع بأكثر من 2800 قتيل، ودفع أكثر من 2.8 مليون شخص إلى النزوح، لجأ أكثر من 600 ألف منهم إلى دول مجاورة أبرزها مصر وتشاد، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة.