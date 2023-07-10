منظمة إغاثية: 5 مهاجرين يموتون يوميا على حدود إسبانيا و951 لقوا حتفهم خلال 6 أشهر

قالت منظمة (كاميناندو فرونتيراس) الإغاثية، إن نحو 5 أشخاص يموتون يوميًّا على الحدود الإسبانية، وأعربت عن أسفها لفقدان 951 مهاجرًا في النصف الأول من العام الجاري، محذرة من أن عدد الحالات غير المسجلة من المحتمل أن يكون أعلى من ذلك بكثير.

وذكرت المنظمة الإسبانية، اليوم الاثنين، أن من بين ضحايا سياسات مراقبة الهجرة 112 امرأة و49 طفلًا، وأن شهري فبراير/ شباط ويونيو/ حزيران كانا الأكثر دموية، حيث قُتل 237 شخصًا في الأول و332 في الثاني.

ولا يزال طريق الكناري هو الأكثر فتكًا، إذ وصل عدد ضحاياه إلى 778، وفق بيان المنظمة.

وبحسب المنظمة، حدثت 49 مأساة غرق، بزيادة اثنتين عن نفس الفترة من عام 2022، وعلى الرغم من انخفاض أعداد الوافدين إلى إسبانيا، فإن معدل الوفيات آخذ في الارتفاع عند الحدود.

وذكرت المنظمة أن 19 قاربًا اختفت مع جميع الأشخاص الذين كانوا على متنها، ولم ينج أحد من ركابها.

وأشارت إلى أن المأساة ذات أبعاد دولية حيث لقي أشخاص من 14 دولة حتفهم وهم يحاولون الوصول إلى الشواطئ الإسبانية.

فقدان نحو 300 على متن 3 قوارب

وقالت هيلينا مالينو من المنظمة، إن قاربين يحمل كل منهما نحو 60 شخصًا، غادرا السنغال في 23 يونيو/ حزيران متجهَين إلى جزر الكناري، وغادر قارب ثالث على متنه نحو 200 شخص بلدة كافونتين الساحلية السنغالية في 27 من الشهر ذاته، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الألمانية.

وكانت المنظمة على اتصال بذوي المفقودين الذين لم تأتهم أخبار من الأشخاص الموجودين على متن القوارب، وفق هيلينا. وفي يونيو، وصلت 19 قاربًا على متنها لاجئون من السنغال إلى جزر الكناري ولم يتم تسجيل أي منها منذ بداية العام.

وانتقدت هيلينا إسبانيا لاستخدامها طائرة بحث واحدة فقط تحلق في الجو ساعات قليلة في اليوم. وأضافت أن هناك افتقارًا للتعاون مع المغرب “الذي يعمل على صد اللاجئين وليس على إنقاذهم”.

وتقع كافونتين على بعد نحو 1700 كيلومتر من مجموعة الجزر الإسبانية ويعتبر المحيط الأطلسي بتياراته القوية وأمواجه العالية أحد أخطر طرق الهجرة إلى أوربا.

ووفقًا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، فقد بلغ عدد المهاجرين الأفارقة في جزر الكناري العام الجاري حتى الثاني من يوليو/ تموز 7278.

وفي حال تأكيد غرق القوارب الثلاثة، فسوف يكون ذلك أحد أسوأ حوادث غرق المهاجرين في البحر بعد غرق قارب لاجئين قبالة الساحل اليوناني منتصف يونيو كان على متنه ما يزيد على 500 شخص.