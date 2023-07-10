اقتحامات جديدة للمسجد الأقصى والاحتلال يجبر مقدسيا على هدم محلين تجاريين ذاتيا (فيديو)

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيًا على هدم محلين تجاريين ذاتيًا في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، لتجنّب غرامات الاحتلال المالية الباهظة، في حين اقتحم عشرات المستوطنين الأقصى.

وقال المقدسي محمد الجولاني لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن بلدية الاحتلال أجبرته على هدم محلين تجاريين في ضاحية المعلمين ببيت حنينا، بحجة البناء دون ترخيص، بعد إخطاره بهدمها، مهددة إياه بدفع غرامات باهظة في حال قامت هي بهدمهما.

شاهد | قوات الاحتلال تجبر المواطن محمد الجولاني على هدم محلين تجاريين لعائلته في بلدة بيت حنينا بالقدس المحتلة". pic.twitter.com/SUDZWKFi2J — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 10, 2023

وفي سياق منفصل، اعتدت طواقم بلدية الاحتلال وأفراد من شرطتها على أصحاب البسطات في شارعي صلاح الدين والسلطان سليمان بالقدس المحتلة.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال فرضت تضييقات على أصحاب البسطات في منطقة باب العمود، ومنعتهم من عرض بضائعهم، وأجبرتهم على إزالة أجزاء من بسطاتهم.

قوات الاحتلال تفرض تضييقات على أصحاب البسطات في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة pic.twitter.com/HtrOpTncLh — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) July 10, 2023

وبحسب مركز معلومات فلسطين، فقد تواصلت سياسة التهجير التي تنتهجها حكومة الاحتلال ضد أهالي القدس، سعيًا لتهجيرهم وتفريغ المدينة المقدسة من ساكنيها للاستفراد بها.

ونفّذت سلطات الاحتلال منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر مايو/ أيار الماضي نحو 56 عملية هدم لمنازل في مناطق مختلفة من القدس، فضلاً عن عشرات المنازل التي أُخطر أهلها بالهدم بحجة البناء غير المرخص.

وبلغت عدد مداهمات منازل المقدسيين 68 مداهمة، و127 عملية تدمير ومصادرة ممتلكات ومنشآت مختلفة.

بعد أن أجبره الاحتلال على هدمهما .. ركام المحلين التجاريين لعائلة المقدسي محمد الجولاني في بلدة بيت حنينا pic.twitter.com/06kN2YmzkW — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) July 10, 2023

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

وفي القدس المحتلة أيضًا، اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفاد شهود عيان للوكالة الفلسطينية بأن مجموعات المستوطنين نفّذت جولات استفزازية في باحات الأقصى، وأدّت طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية.

ويتعرض الأقصى يوميًّا عدا الجمعة والسبت لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتقسيمه زمانيًّا.