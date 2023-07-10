وزير الخارجية التشادي للجزيرة مباشر: نجاح المبادرات مرهون بجدية الأطراف السودانية
10/7/2023-|آخر تحديث: 10/7/202304:50 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
وزير الخارجية التشادي للجزيرة مباشر:
- ندعم جميع المبادرات التي تفضي إلى حل سلمي للأزمة السودانية.
- نتواصل مع طرفي النزاع في السودان من أجل إيقاف الحرب.
- لا ننحاز مع أي طرف في السودان ونسعى لمساعدة السودانيين من أجل حل سلمي للأزمة.
- متخوفون من امتداد الحرب في السودان إلى دول الجوار وربما تصل نيرانها إلى تشاد.
- نعارض كل خلاف ونزاع بين الدول الإفريقية.
- نبذل في كل ما وسعنا لمساعدة اللاجئين السودانيين وحث الأطراف على وقف الاقتتال.
- نشجع كل مبادرة تساعد السودانيين للخروج من الأزمة التي تمر بها بلادهم.
- نناشد الأطراف السودانية لقبول المبادرات التي يتم طرحها والتفاعل معها بإيجابية.
- نريد للحرب في السودان أن تتوقف ونجاح المبادرات مرهون بجدية الأطراف السودانية.
- لا نؤمن بالحل العسكري للقضية السودانية والحوار هو السبيل الوحيد لإنهاء الاقتتال هناك.
- عشنا الحرب نحو 30 عاما ولا نريد للسودانيين أن يمروا بتجربتنا.
المصدر : الجزيرة مباشر