غضب واسع في لبنان بعد مقتل شاب قنصا.. والحكومة تتحرك

قُتل شاب، السبت، في منطقة بشري شمالي لبنان على يد قناص، وأدان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي الحادثة مشدّدا على ملاحقة المرتكبين وتوقيفهم.

وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية عن “مقتل الشاب هيثم طوق في -منطقة القرنة السوداء/بشري- على يد قناصة، وأوضحت أن طيران الجيش اللبناني يمشّط المنطقة بحثًا عن المجرمين”.

وقال ميقاتي إنه بحث حادث مقتل الشاب هيثم طوق بالرصاص في منطقة القرنة السوداء عبر سلسلة اتصالات أبرزها مع قائد الجيش العماد جوزيف عون والمراجع الأمنية والقضائية المختصة.

وأكد أن “هذه الحادثة مدانة وستتم ملاحقة مرتكبيها وتوقيفهم ليأخذ القانون مجراه وليكونوا عبرة لغيرهم”.

وكانت قيادة الجيش قد أصدرت بيانا قالت فيه “تعرض أحد المواطنين لإطلاق نار في منطقة القرنة السوداء مما أدى إلى مقتله، كما قُتل لاحقًا مواطن آخر في المنطقة عينها، ونفذ الجيش انتشارا في المنطقة ويعمل على متابعة الموضوع لكشف ملابساته، وأوقف عددا من الأشخاص وضبط أسلحة حربية وكمية من الذخائر”.

ولمّا كانت قيادة الجيش قد حذرت في بيان سابق بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١٢ المواطنين من الاقتراب من منطقة التدريب العسكرية في القرنة السوداء، تعيد التشديد على عدم اقتراب المواطنين كافة من هذه المنطقة تحت طائلة المسؤولية وحفاظًا على سلامتهم ومنعًا لوقوع حوادث مماثلة. ٢/٢https://t.co/MhUYo7masY — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) July 1, 2023

صدر عن المكتب الإعلامي للنائب وليام جبران طوق البيان التالي:

لقد أستفاقت بشري اليوم على فاجعة اغتيال الشاب البطل هيثم جميل الهندي طوق عن طريق القنص الغادر من قبل جماعة متفلّتة تتمادى منذ سنوات في إستباحة أرضنا ومحاولة إستدراجنا الى قتال داخلي نحن لا نريده مع أهلنا في بقاعصفرين — William Gebran Tawk (@William_G_Tawk) July 1, 2023

وأمام قدسية دماء شهيدنا البطل الذي سقط عن طريق الغدر الجبان ندعو كافة أهل بشري والجبة وشبابها إلى وجوب ضبط النفس وعدم الانزلاق إلى فخ القتال ونحن لن نرضى بأقل من التوقيف الفوري لكافة المسلحين المتربصين في أرضنا وانزال اشد العقوبات بهم ومن يقف وراءهم. — William Gebran Tawk (@William_G_Tawk) July 1, 2023

ندين بشدة حادثة مقتل الشاب هيثم طوق، ونتقدم من ذويه ببالغ العزاء سائلين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان. نطالب القضاء والأجهزة الأمنية الإسراع بكشف ملابسات الجريمة ومعاقبة المجرمين، وكلنا أمل بأن يتم وضع الجريمة في نصابها بعيداً عن صب الزيت على النيران الطائفية البغيضة — Ahmad Kheir (@AhmadkheirMp) July 1, 2023

نستنكر و بشدة الحادث الأليم الذي أصاب #بشري ونطالب القوى الأمنية الإسراع في التحقيق و كشف ملابسات هذه الجريمة البشعة التي شهدتها القرنة السوداء لمنع اشتعال الفتنة بين أبناء المنطقة الواحدة.

تعازينا الحارة لأهالي الضحايا، لبشري و أهلها.#أديب_عبد_المسيح — Adib Abdel Massih – أديب عبد المسيح (@AbdelmassihAdib) July 1, 2023

يا ريتنا ما تعرفنا عن قرب يا هيثم بهيديك الليلة ولا شربت كاسك.

كأنها هالرصاصة رجعت فاتت فيني عن جديد نفس الشعور، بطل كل بشري حارس ترابها وميتها وأهلها، كيف بدا بشري تشكرك وتكافيك؟

البطل الشهيد هيثم طوق الراحة لروحك.#لن_تمر pic.twitter.com/99XYoPU5he — Antonios Tawk🇱🇧✞ܐܢܛܘܢܝܘܣ ܛܘܩ (@AntoniosTawk_) July 1, 2023

اتقدم بأحر التعازي الى عائلة الشهيد الغدر #هيثم_طوق والى جميع ال طوق الكرام وجميع اهل #بشري pic.twitter.com/NkMmAZk6Mw — ABO JAFFAR ((🇱🇧)) (@Abojaffar2000) July 1, 2023